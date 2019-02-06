Грипп атакует: сколько украинцев погибло с начала эпидемсезона

Интенсивный показатель заболеваемости - на 6,5% больше эпидемического порога по Украине

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 212 619 человек, 62,6% из которых - дети до 17 лет. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается, что по сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 6,6%, а среди детей до 17 лет - увеличился на 14,6%. В общем интенсивный показатель заболеваемости составил 552,3 на 100 000 населения, что на 6,5% больше эпидемического порога по Украине.

В целом по Украине заболеваемость на 6,5% выше эпидемического порога.

"За отчетную неделю зарегистрировано два летальных исхода от гриппа, подтверждено лабораторно; с начала эпидемического сезона - 30, в том числе четверо детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - говорится в сообщении.

В 11 обрастях были превышены эпидемические пороги, и больше всего - в Черновицкой (на 53,9%) и Ивано-Франковской областях (на 91,6%).

В стране низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

Скрин: facebook.com/phc.org.ua

Кроме того, сегодня Сумской областной лабораторный центр также привел анализ эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в регионе за 5 недель 2019-го. Согласно данным, в области в 6 административных территориях показатель превышает среднеобластной.

Отмечается, что на 5 неделе было зарегистрировано 73 случая гриппа и гриппоподобных заболеваний (на 4-й неделя - 81).

Был зарегистрирован один летальный случай у взрослого в Конотопе (с начала 2019 года зафиксировали 3 летальных случая от гриппа и гриппоподобных заболеваний).

В Центре указали, что самый высокий уровень заболеваемости по области - в Сумах (показатель - 840,7 на 100 тысяч населения). При этом в Ямпольском районе - этот показатель самый низкий (76,5 на 100 тысяч населения).

Скрин: ses.sumy.ua

В Центре рассказали, что заболеваемость детей в 10,5 раз превышает заболеваемость среди взрослых. В частности, показатели заболеваемости: детей - 2273,1 на 100 тысяч населения, взрослых - 217,4 на 100 тысяч населения).

Самая высокая интенсивность эпидемического процесса ОРВИ среди детей - в возрастной группе от 15 до 17 лет.

Также в центре рассказли, что на 5 неделе за медицинской помощью обратилось 5902 человека, что на 413 человек больше, чем на предыдущей неделе.

Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 540,4 на 100 тыс. населения, что на 7,5% больше прошедшего на прошлой неделе и больше порогового уровня на 7,3% (пороговый уровень - 503,8 на 100 тыс. населения).

Скрин: ses.sumy.ua

Также медики напоминают, что сделать прививку от гриппа и ОРВИ можно в течение всего эпидемического сезона, который в Украине проходит с 1 октября по 1 мая. Продолжительность иммунитета после вакцинации - от 6 до 8 месяцев.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксированы несколько десятков случаев смертельно опасной болезни - менингоэнцефалита, что является следствием тяжелого осложнения кори, ветряной оспы, гриппа или ОРВИ.

Также мы писали о том, что в Киеве за пятую неделю 2019 года зарегистрировано 14 397 больных гриппом и ОРВИ. В медицинские учреждения госпитализированы 176 человек, из них 146 - дети. В столице был приостановлен образовательный процесс в 106 школах.

Напомним, в начале месяца в Кировоградской области в Кропивницком районе от осложнений гриппа умер человек. Вирусологически подтвержден вирус гриппа типа А (H3N2) Сингапур. Это уже второй летальный случай в области.