ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Грипп наступает: кому и как оплатят больничный в 2019 году

STYLERЖизнь    31.01.2019 - 14:58
Грипп наступает: кому и как оплатят больничный в 2019 году
Коллаж РБК-Украина

Размер пособия по беременности вырос

В 2019 году размер пособия по беременности ощутимо вырос. Также стало известно, кому и при каких обстоятельствах насчитают выплаты за отсутствие на работе по причине болезни. Об этом информирует издание "20 минут".

Ранее размер пособия по беременности составлял почти 15, 5 тыс грн. Теперь он будет не менее 17 000. Если в 2018 расчет с минимальной заработной платы был 122,31 грн, то в 2019 году стал 137,09 грн.

А вот выплаты по временной нетрудоспособности, независимо от повышения минимальной заработной платы, не изменились, все зависит от страхового стажа. Об этом информирует специалист управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Елена Шведик.

Например, если стаж менее полугода, украинец имеет право на материальное обеспечение в таких размерах: пособие по временной нетрудоспособности - исходя из начисленной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но в расчете на месяц не выше размера минимальной заработной платы, которая с 1 января составляет 4173 грн.

Пособие по беременности и родам в месяц будет не выше двукратного размера минимальной заработной платы и не меньше размера минимальной заработной платы, В 2019 минимальный размер пособия по беременности и родам будет составлять около 17273 грн. 

Помощь по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа в следующих размерах:

  • 50% средней заработной платы - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до трех лет;
  • 60% средней заработной платы - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от трех до пяти лет;
  • 70% средней заработной платы - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от пяти до восьми лет;
  • 100% средней заработной платы - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж более восьми лет.

Напомним, что в сети показали ужасы больницы на Закарпатье.

Мы писали, что Оззи Осборн стал жертвой серьезной болезни.

Ампутация после вывиха: скандал с халатностью врача получил продолжение В Киеве умер известный журналист: коллеги подозревают халатность врача
Новости Украины больница
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь