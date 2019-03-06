Грипп в Украине: у Супрун обнародовали впечатляющую статистику

В Украине уменьшается количество больных гриппом, говорят в Минздраве

Грипп в Украине постепенно начинает поражать все меньше людей. Заболеваемость гриппом и более легкими ОРВИ в Украине на 11% ниже эпидпорога, сообщают в Минздраве.

На протяжении прошлой недели (25 февраля – 3 марта) гриппом и ОРВИ в Украине заболели свыше 178 тысяч граждан. Это меньше по сравнению с прошлой неделей, а также со статистическими данными за этот же период прошлого года. Больше всего заболевших в Хмельницкой и Черновицкой областях.

По словам экспертов Минздрава, показатель заболеваемости сейчас составляет 463,9 на 100 тысяч населения. Это на 10,6% меньше уровня эпидпорога в Украине. Эпидемии гриппа в Украине нет, констатируют в министерстве.

В течение недели, о которой идет речь, ОРВИ и гриппом заболели в общей сложности 178 567 человек, из них 65,9 % - это дети в возрасте до 17 лет. С самого начала сезона заболеваемости (с октября 2018го года) переболели 10,3% украинцев. При этом от гриппа умерли 4 человека. С начала эпидсезона было зарегистрировано 45 летальных случаев.

Интересно, что в целом против гриппа за этот эпидсезон вакцинировались 161 458 человек, а за прошедшую неделю вакцинировалось 79 украинцев.

Фото: Эпидемии гриппа в Украине нет, а количество новых случаев заболеваемости уменьшается, говорят в Минздраве (kyivcity.gov.ua)

В Минздраве при этом напоминают: грипп – это серьезная острая респираторная болезнь, вызванная вирусом. Она легко передается преимущественно через чихание, кашель или близкий контакт. Заболеть гриппом может любой человек в любом возрасте.

Какие главные симптомы гриппа? Это прежде всего высокая температура, которая не спадает по меньшей мере пять дней, лихорадка, ломота в мышцах и суставах, головная боль, тошнота, слабость, отсутствие аппетита, длительный кашель и насморк. Симптомы болезни могут появиться внезапно и продолжаться от нескольких суток до нескольких недель. Врачи призывают не заниматься самолечением, а при возникновении самых первых симптомов немедленно обращаться к специалисту.

Что не поможет вылечить грипп? В Минздраве призывают не доверять сомнительным препаратам, а принимать лекарства только по назначению специалиста. На сегодняшний день эффективность многих методов не доказана. Прежде всего, недоказана польза при гриппе тепловых процедур, фитотерапии и витаминов. А также – интерферонов, гомеопатических средств и антибиотиков для профилактики.

Как уберечься от гриппа? Лучший способ уберечься и уменьшить риск заболеть – это ежегодная вакцинация. Она также уменьшает риск тяжелых осложнений, госпитализации и смерти. Одна прививка от гриппа защищает на протяжении целого сезона гриппа от наиболее распространенных и наиболее опасных его штаммов.

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