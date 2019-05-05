Грозит всему живому: уникальная экосистема на Днестре может погибнуть

Дельта Днестра - уникальная природная экосистема - умирает сегодня по вине человека. Об этом рассказал старший научный сотрудник Национального парка "Тузловские лиманы", одесский эколог Иван Русев.

Он также опубликовал на странице в Facebook две фотографии заливных пойменных лугов. На первом снимке - до начала строительства гидроэлектростанций и плотин Днестровского каскада водохранилищ в Черновицкой области, а на втором - уже после.

Заливные пойменные луга на дельте Днестра (Фото: facebook.com/rusevivan)

Если раньше на лугах в большом количестве обитали блестящие ибисы, которые являются индикаторами здоровья дельты. К строительству ГЭС их было 1500 пар, сейчас их всего лишь десятки пар.

Эколог отметил, что Нижнеднестровский национальный природный парк создан для того, чтобы сохранить уникальную дельту и "беспощадно бороться с теми, кто уничтожает ее природные экосистемы и биоразнообразие".

Фото: facebook.com/rusevivan

Но за 10 лет его существования ничего положительного сделано не было. Русев возложил вину за это на "коррумпированных или беззубых" руководителей парка, в обязанности которых входит "отстаивание интересов природы и одесситов", имеющих единственный источник питьевого водоснабжения.

Русев подчеркнул, что эколоадминистрация Днестровской ГЭС игнорирует обязательства по спуску воды из Днестровского водохранилища в низовье Днестра, а вероятная засуха может повлечь за собой гибель всего живого в жтой экосистеме.

Так, с 15 апреля и в течение месяца должны были из Днестровского водохранилища спускать до 550 кубометров воды в сутки, направляя ее в водоемы, расположенные ниже по течению Днестра. Но спуска воды не было.

По убеждению эксперта, необходим "показательный суд над энергетическими монстрами Днестровской ГЭС, которые узурпировали европейскую реку".

Как сообщалось ранее, и.о. главы Минздрава Уляна Супрун рассказала украинцам, что от выжигания сухой травы страдает целая экосистема, под угрозу гибели попадают редкие животные и птицы.

Также мы писали о том, что недавно в Бердянске местные жители провели экологическую акцию и убрали мусор на побережье Азовского моря. Таким образом активисты спасали китов от угрозы гибели.

Добавим, что в Ровно уличных котов хотят признать частью экосистемы города.