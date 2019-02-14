Грустный праздник: как отпразднуют День влюбленных члены королевской семьи

Для Меган Маркл это первый День святого Валентина в качестве жены

Членам королевской семьи с праздником всех влюбленных не очень повезло – они редко его празднуют дома. В основном этот день проходит в разъездах и на различных не очень романтических мероприятиях. Молодые супруги Меган Маркл и принц Гарри не станут исключением, пишут "Факты".

Свой первый супружеский День святого Валентина они проведут порознь.

Принц Гарри находится в Норвегии. У него запланирована там встреча с британскими военнослужащими и посещение ежегодных учений Exercise Clockwork.

Инсайдеры утверждают, что принц Гарри планирует прямым чартерным рейсом вылететь в Лондон, чтобы успеть к романтическому ужину с беременной женой. Тем более, что ужин Меган Маркл планирует приготовить самостоятельно.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

Но и до встречи с принцем Гарри, Маркл праздновала День святого Валентина в одиночестве и даже писала в своих блогах, что любить нужно только себя.

"Думаю, нужно быть самому себе Валентином. Приготовить прекрасный ужин — даже если он только для тебя одной, одеть любимый наряд и купить себе цветы. И отпраздновать любовь к самой себе", - писала Меган Маркл в 2015 году.

А вот в 2017 и 2018 году Меган Маркл и принц Гарри провели день влюбленных вместе. В 2017 они вместе были в Кенсингтонском дворце, а в 2018 посетили Шотландию, куда прибыли уже как помолвленная пара.

У герцога Кембриджского День святого Валентина тоже оказался рабочим – у него запланировано два мероприятия в Лондоне, которые посвящены мужчинам. Кейт Миддлтон проведет этот день дома с детьми и есть шанс, что пара воссоединится во время ужина.

Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям (Getty Images)

Впрочем, и эта королевская пара не всегда проводит день влюбленных вместе. В 2012 году Кейт Миддлтон была в Ливерпуле, а принц Уильям на военных учениях, на Фолклендских островах. Однако они отправили друг другу подарки и открытки-валентинки.

Напомним, ранее мы писали о том, что британцы ополчились на Меган Маркл.

А также рассказывали о том, что ребенка Маркл будут растить отдельно от детей Кейт Миддлтон.