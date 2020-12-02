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В Харькове восьмиклассник устроил опасное шоу с огнем прямо в классе: видео инцидента

Харьков, Среда 02 декабря 2020 23:34
В Харькове восьмиклассник устроил опасное шоу с огнем прямо в классе: видео инцидента
Школьный класс (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

В харьковской школе №127 ученик решил привлечь к себе внимание и устроил "фаер-шоу" в классе. В сети появилось видео, на котором восьмиклассник сидя на последней парте набрал в рот воспламеняющееся вещество, потом поднес зажигалку и "выпустил" большое огненное облако.

После того как подросток совершил выходку, другие дети засмеялись, и запись прервалась. Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщает местное издание "Newsroom".

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко подтвердила информацию об инциденте. По ее словам, 2 декабря в школе работали сотрудники ювенальной превенции и представители районного управления образования.

Директор школы рассказал, что данное видео появилось в сети в среду, 2 декабря, но, когда оно было записано точно неизвестно.

Напомним, на Закарпатье школьник сломал хребет на уроке, а учитель это проигнорировал. Инцидент с пятиклассником произошел в лицее города Мукачево.

Мы также писали о том, что украинские школьники из Днепра разработали маску, которая обнаруживает симптомы COVID-19 с помощью специальных датчиков. Они отслеживают частоту дыхания, пульс, а также температуру тела.

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