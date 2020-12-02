В Харькове восьмиклассник устроил опасное шоу с огнем прямо в классе: видео инцидента

Школьный класс (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

В харьковской школе №127 ученик решил привлечь к себе внимание и устроил "фаер-шоу" в классе. В сети появилось видео, на котором восьмиклассник сидя на последней парте набрал в рот воспламеняющееся вещество, потом поднес зажигалку и "выпустил" большое огненное облако.

После того как подросток совершил выходку, другие дети засмеялись, и запись прервалась. Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщает местное издание "Newsroom".

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко подтвердила информацию об инциденте. По ее словам, 2 декабря в школе работали сотрудники ювенальной превенции и представители районного управления образования.

Директор школы рассказал, что данное видео появилось в сети в среду, 2 декабря, но, когда оно было записано точно неизвестно.

Напомним, на Закарпатье школьник сломал хребет на уроке, а учитель это проигнорировал. Инцидент с пятиклассником произошел в лицее города Мукачево.

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