В Харьковском училище физкультуры открыли новое общежитие, которое ждали 8 лет, - Светличная

Ко Дню физической культуры и спорта Харьковское училище физкультуры №1 получило новое общежитие и комфортный автобус, который будет возить учеников на соревнования и тренировки. Об этом сообщает официальный сайт Харьковской ОГА.

Ключи от нового здания и транспорта спортсменам передала председатель ХОГА Юлия Светличная. Она приехала на праздничное мероприятие, которое состоялось на территории училища. Она поздравила спортсменов и пожелала - только побед.

"Знаю, как много делают ваши тренеры для того, чтобы вы достигали успехов. Верим в вас, возлагаем надежды и надеемся, что каждая наша встреча будет завершаться только под блеск "золота", только на первых ступеньках пьедесталов, только под звуки гимна Украины", - сказала Юлия Светличная.

Она отметила, что реконструкция общежития, которую спортсмены ждали 8 лет, позволит создать комфортные условия для проживания и обучения.

"Это позволит разгрузить общежитие, в котором жили по 5-6 детей в одной комнате, и создаст нормальные условия для того, чтобы спортсмены жили, учились и тренировались", - сказала Юлия Светличная и заверила, что руководство области и впредь будет оказывать поддержку не только училищу физкультуры №1, но и вообще спортивной сфере региона.

В Харьковском училище физкультуры открыли новое общежитие (фото: kharkivoda.gov.ru)

Напомним, в апреле этого года на территории Харьковского государственного высшего училища физической культуры №1 открыли новые спортивные площадки: футбольное поле, теннисный корт и воркаут.

Сейчас в Харьковском государственном высшем училище физической культуры №1 обучается 391 воспитанник. Здесь действуют отделения плавания, легкой атлетики, футбола, велосипедного спорта, академической гребли, стрельбы из лука, волейбола, водного поло, дзюдо, вольной борьбы, тхэквондо.

По итогам 2018 года училище заняло II общее место по спорту среди специализированных учебных заведений спортивного профиля с 79 633 зачетными баллами. В 2018 году учащиеся-спортсмены более 600 раз принимали участие в соревнованиях чемпионатов и Кубка Украины в различных возрастных категориях из 12 олимпийских видов спорта.

В Харьковском училище физкультуры №1 открыли новое общежитие

Ранее сообщалось, что в Харькове отремонтировали корпус областного перинатального центра.