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В Харьковской области хакеры взломали радио: давали инструкцию о сдаче в плен

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 21:09
В Харьковской области хакеры взломали радио: давали инструкцию о сдаче в плен Фото: В Харьковской области хакеры взломали радиостанцию (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В Харьковской области по одной из радиостанций начали звучать инструкции по сдаче в плен. Судя по инструкции, радиостанцию взломали российские хакеры.

Видео с записью опубликовали в Telegram-канале Труха.

По одной из радиостанции в Харьковской области начали звучать инструкции о сдаче в плен российским солдатам.

Инструкция звучит на русском языке и видимо, предназначается украинским защитникам.

Пользователи уверены, что это очередной взлом радиостанции российскими хакерами.

Тем более, что на видео можно заметить, что на радио частота FM 92,2 - это радиостанция "Радио Жизнь".

Передатчик этой радиостанции находится в Волчанске, городе в 72 км на северо-восток от Харькова. Волчанск сейчас временно оккупирован российскими солдатами.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда российские хакеры взламывают радиостанции или телевидение.

Совсем недавно мы писали о том, что неизвестные хакеры запустили фейк о Зеленском на радио Мелодия FM.

А еще мы рассказывали о том, как российская пропаганда создает фейки о войне в Украине и просто приписывает украинцам слова, которые те не говорили.

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