В Харьковской области хакеры взломали радио: давали инструкцию о сдаче в плен

В Харьковской области по одной из радиостанций начали звучать инструкции по сдаче в плен. Судя по инструкции, радиостанцию взломали российские хакеры.

По одной из радиостанции в Харьковской области начали звучать инструкции о сдаче в плен российским солдатам.

Инструкция звучит на русском языке и видимо, предназначается украинским защитникам.

Пользователи уверены, что это очередной взлом радиостанции российскими хакерами.

Тем более, что на видео можно заметить, что на радио частота FM 92,2 - это радиостанция "Радио Жизнь".

Передатчик этой радиостанции находится в Волчанске, городе в 72 км на северо-восток от Харькова. Волчанск сейчас временно оккупирован российскими солдатами.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда российские хакеры взламывают радиостанции или телевидение.