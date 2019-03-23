ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харьковской области установлен интеллектуальный рекорд Украины

STYLERЖизнь    23.03.2019 - 15:22
В Харьковской области установлен интеллектуальный рекорд Украины
В Харьковской области установлен интеллектуальный рекорд Украины (фото: kharkivoda.gov.ua)

Харьков подтвердил статус интеллектуальной кузницы страны

23 марта в Харькове провели самую массовую игру "Что? Где? Когда?". Впервые в истории страны в "Что? Где? Когда?" одновременно сыграли 1705 игроков, которые соединились в 341 команду. До этого рекорд принадлежал Киеву - 1589 участников игры, рассказали в пресс-службе Харьковской ОГА.

"Думаю, не случайно такая массовая игра в "Что? Где? Когда?" проходит именно в Харькове. Ведь Харьков всегда был интеллектуальной кузницей нашей страны. Ведь в наших вузах поддаются огранке самые яркие алмазы. Ведь вы - достойны, вы - наше будущее", - отметила в своем обращении к командам председатель ХОГА Юлия Светличная.

Для фиксации национального рекорда на мероприятие были приглашены представители Национального реестра рекордов Украины. Количество игроков считали во время игры. Организаторы и те, кто фиксировал рекорд, признаются - на такое количество участников даже не рассчитывали.

"Есть традиция проведения игры "Что? Где? Когда?" во всех городах. Многие игроки собирают Киев, Днепр, но такого обилия, которое собрал в Харьков, еще не было. До сих пор Харьков позиционировал себя как столица спортивных рекордов. И нам очень приятно, что Харьков впервые заявляет, что молодежь здесь не только активно занимается спортом, но и проявляет себя в интеллектуальной сфере. Мне очень приятно, что сегодня организаторы этого рекорда показали статус Харькова как интеллектуальной столицы Украины", - отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

В Харьковской области установлен интеллектуальный рекорд Украины

В Харьковской области установлен интеллектуальный рекорд Украины

23 марта в манеже НАУ "ХАИ" собрались не только профессионалы и любители игры, но и почти 200 студенческих команд и около 100 - ученических. Испытать свои силы в интеллектуальном состязании решили и команды харьковских заведений интернатного типа, в том числе 5 специализированных учреждений (с недостатками зрения, слуха и речи).

Правила игры неизменны в течение многих лет - в течение минуты 5 игроков команды должны найти ответ на вопрос, который ведущий "Что? Где? Когда?" задает одновременно всем участникам. Ответ вписывают в специальный бюллетень, который передают судьям. Каждый правильный ответ приносит команде 1 балл. Игра проходит в три раунда с двумя перерывами по 20 минут.

"Очень приятно видеть столько новых молодых лиц. Надеюсь, многие из нынешних участников останутся в этой игре и в дальнейшем. Очень хорошо, что в Украине фиксируют такие замечательные рекорды, ведь интеллект страны нужно развивать. И очень приятно, что руководство области находит время поддержать подобные инициативы", - отметил опытный игрок ЧГК Константин Колесник из команды "ХИИТ 2000".

Председатель ХОГА Юлия Светличная сообщила, что руководство области и организаторы мероприятия достигли договоренности о том, что проект будет иметь продолжение.

Напомним, что Харьков станет третьим украинским городом в маршрутной сети Ryanair.

Светличная: мы видим развитие промышленности в Харьковской области В Харькове восстанавливают больницу для чернобыльцев, - Светличная
Новости Украины Харьков
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь