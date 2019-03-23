23 марта в Харькове провели самую массовую игру "Что? Где? Когда?". Впервые в истории страны в "Что? Где? Когда?" одновременно сыграли 1705 игроков, которые соединились в 341 команду. До этого рекорд принадлежал Киеву - 1589 участников игры, рассказали в пресс-службе Харьковской ОГА.

"Думаю, не случайно такая массовая игра в "Что? Где? Когда?" проходит именно в Харькове. Ведь Харьков всегда был интеллектуальной кузницей нашей страны. Ведь в наших вузах поддаются огранке самые яркие алмазы. Ведь вы - достойны, вы - наше будущее", - отметила в своем обращении к командам председатель ХОГА Юлия Светличная.

Для фиксации национального рекорда на мероприятие были приглашены представители Национального реестра рекордов Украины. Количество игроков считали во время игры. Организаторы и те, кто фиксировал рекорд, признаются - на такое количество участников даже не рассчитывали.

"Есть традиция проведения игры "Что? Где? Когда?" во всех городах. Многие игроки собирают Киев, Днепр, но такого обилия, которое собрал в Харьков, еще не было. До сих пор Харьков позиционировал себя как столица спортивных рекордов. И нам очень приятно, что Харьков впервые заявляет, что молодежь здесь не только активно занимается спортом, но и проявляет себя в интеллектуальной сфере. Мне очень приятно, что сегодня организаторы этого рекорда показали статус Харькова как интеллектуальной столицы Украины", - отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

В Харьковской области установлен интеллектуальный рекорд Украины

23 марта в манеже НАУ "ХАИ" собрались не только профессионалы и любители игры, но и почти 200 студенческих команд и около 100 - ученических. Испытать свои силы в интеллектуальном состязании решили и команды харьковских заведений интернатного типа, в том числе 5 специализированных учреждений (с недостатками зрения, слуха и речи).

Правила игры неизменны в течение многих лет - в течение минуты 5 игроков команды должны найти ответ на вопрос, который ведущий "Что? Где? Когда?" задает одновременно всем участникам. Ответ вписывают в специальный бюллетень, который передают судьям. Каждый правильный ответ приносит команде 1 балл. Игра проходит в три раунда с двумя перерывами по 20 минут.

"Очень приятно видеть столько новых молодых лиц. Надеюсь, многие из нынешних участников останутся в этой игре и в дальнейшем. Очень хорошо, что в Украине фиксируют такие замечательные рекорды, ведь интеллект страны нужно развивать. И очень приятно, что руководство области находит время поддержать подобные инициативы", - отметил опытный игрок ЧГК Константин Колесник из команды "ХИИТ 2000".

Председатель ХОГА Юлия Светличная сообщила, что руководство области и организаторы мероприятия достигли договоренности о том, что проект будет иметь продолжение.

Напомним, что Харьков станет третьим украинским городом в маршрутной сети Ryanair.