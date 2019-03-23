23 березня у Харкові провели наймасовішу гру "Що? Де? Коли?". Вперше в історії країни в "Що? Де? Коли?" одночасно зіграли 1705 гравців, що об'єдналися в 341 команду. До цього рекорд належав Києву - 1589 учасників гри, розповіли у прес-службі Харківської ОДА.

"Думаю, не випадково така масова гра в "Що? Де? Коли?" відбувається саме в Харкові. Адже Харків завжди був інтелектуальною кузнею нашої країни. Адже в наших вишах піддаються огранюванню найяскравіші алмази. Адже ви - гідні, ви - наше майбутнє", - відзначила у своєму привітанні до команд голова ХОДА Юлія Світлична.

Задля фіксації національного рекорду на захід були запрошені представники Національного реєстру рекордів України. Кількість гравців рахували під час гри. Організатори та ті, хто фіксував рекорд, зізнаються - на таку кількість учасників навіть не розраховували.

"Є традиція проведення гри "Що? Де? Коли?" в усіх містах. Багато гравців збирають Київ, Дніпро, але такої великої кількості, яку зібрав Харків, ще не було. Досі Харків позиціонував себе як столиця спортивних рекордів. І нам дуже приємно, що вперше Харків заявляє, що молодь тут не лише активно займається спортом, але й проявляє себе в інтелектуальній сфері. Мені дуже приємно, що сьогодні організатори цього рекорду засвідчили статус Харкова як інтелектуальної столиці України", - відзначила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

У Харківській області встановлено інтелектуальний рекорд України

23 березня в манежі НАУ "ХАІ" зібралися не тільки професіонали та аматори гри, але й майже 200 студентських команд та близько 100 - учнівських. Випробувати свої сили в інтелектуальному змаганні вирішили й команди харківських закладів інтернатного типу, в тому числі 5 спеціалізованих закладів (з вадами зору, слуху та мови).

Правила гри незмінні протягом багатьох років - протягом хвилини 5 гравців команди мають знайти відповідь на запитання, яке ведучий "Що? Де? Коли?" задає одночасно всім учасникам. Відповідь вписують у спеціальний бюлетень, який передають суддям. Кожна правильна відповідь приносить команді 1 бал. Гра проходить у три раунд з двома перервами по 20 хвилин.

"Дуже приємно бачити стільки нових молодих облич. Сподіваюся, багато хто з нинішніх учасників залишаться в цій грі й надалі. Дуже добре, що в Україні фіксують такі чудові рекорди, адже інтелект країни потрібно розвивати. Та дуже приємно, що керівництво області знаходить час підтримати подібні ініціативи",- відзначив досвідчений гравець ЩДК Костянтин Колесник з команди "ХІІТ 2000".

Голова ХОДА Юлія Світлична повідомила, що керівництво області та організатори заходу досягли домовленості про те, що проект матиме продовження.

Нагадаємо, що Харків стане третім українським містом в маршрутній мережі Ryanair.