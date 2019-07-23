В Харьковской области завершают ремонт 170-летней музшколы 

В 170-летнем здании Золочевской музшколы в Харьковской области завершают реконструкцию. Об этом сообщает прес-служба ОГА.

Сейчас строители реставрируют фасад и проводят внутренние работы.

"Здание музыкальной школы в Золочеве возведено 170 лет назад. Оно было очень запущенным. И родители, и воспитатели, и дети очень ждали, когда у них появится современная "музыкалка". Мы откликнулись на предложения громады, и нам удалось не только сохранить это здание, а сделать современную музыкальную школу", - отмечает глава ХОГА Юлия Светличная.

Еще осенью 2017 года заниматься в здании музыкальной школы детям было просто опасно.

"Кровля была наполовину сгоревшей, лестница на второй этаж – слишком узкой (80 см - еще и под очень острым углом). Отсутствовала система вентиляции, пожарной защиты. Все перекрытия были деревянные и наполовину сгнившие", - описывает состояние здания до начала восстановления директор компании-генподрядчика ООО "Спецпроектмонтаж" Наталья Гишко.

Для реконструкции школы привлекли средства бюджетов всех уровней: государственного, областного, районного и местного. За неполные два года, прошедшие с начала реконструкции, старинное здание усилили, создав 3 монолитных пояса. Здесь заменили кровлю, сделали вентиляцию во всех помещениях. Сейчас строители одновременно работают над фасадом здания и внутри, где создают концертный зал с профессиональной акустикой и звукоизолированные классы.

"Было принято решение делать классы с использованием специальных звукоизоляционных материалов. Этот эффект усиливаем двойным слоем гипсокартона. Это даст возможность детям заниматься в кабинетах, не мешая друг другу", - отмечает Наталья Гишко.

После завершения работ ученики получат еще и дополнительную сцену для проведения мероприятий под открытым небом. Территорию вокруг школы также приведут в порядок.

Возвращения в стены родной "музыкалки" сейчас ждут около 130 учеников.

"В Золочевской музыкальной школе работают классы баяна, фортепиано, домры, гитары. В 2019 году открылся класс бандуры. До реконструкции в школе учились 80 детей, сейчас их количество увеличилось до 130. Занятия проходят пока в помещении Дома культуры. И дети, и их родители очень ждут открытия", - рассказывает и. о. заведующей сектором культуры Золочевской РГА Янина Завадская.

По информации Юлии Светличной, заработает обновленная школа уже осенью этого года.

"Дети наконец дождутся лучших условий для того, чтобы заниматься музыкой. Кроме музыкальных классов, планируем открыть здесь еще и театральную школу для того, чтобы дети могли развивать свои таланты", - сообщила руководитель Харьковской ОГА.

В Харьковской области завершают ремонт 170-летней музшколы

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