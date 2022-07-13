"Хорошо помнит 90-е": окружение Путина раскрыло один из главных страхов тирана

Владимир Путин не хочет, чтобы российские генералы получили известность из-за войны против Украины. Это связано с тем, что тиран очень боится "излишней популярности" военных, которые в перспективе могут заручиться народной поддержкой и снести "бункерного".

Об этом пишет " Медуза " со ссылкой на "близких к администрации президента РФ" чиновников.

Чего боится Путин

По словам источников, хозяин Кремля сейчас очень переживает, что российские региональные СМИ восхваляют своих военных и преподносят их как героев (хотя мы видим, как те же хваленные военноначальники массово гибнут на украинской земле от рук и "Хаймарсов" доблестных воинов ВСУ).

Так вот. Подконтрольные Кремлю медиа уже почти не сообщают о действиях высшего военного руководства на фронте. А вот с региональными средствами информации Путин поручил разобраться...

С чем же это связано? Один из источников издания говорит, что Путин "хорошо помнит 1990-е", а потому категорически не хочет, чтобы в РФ появился "второй генерал Лебедь".

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Лебедь, к слову, это генерал-лейтенант с украинскими корнями, который в 1994-м называл ввод российских войск в Чечню "дурью и глупостью", заручился поддержкой граждан, пошел в политику и даже был одним из главных претендентов на пост президента РФ в 1996 году.

Со временем он стал губернатором Красноярского края, но в 2002-м (уже при Путине), авторитетный генерал погиб в вертолетной аварии при странных обстоятельствах.

К слову, помимо Лебедя в 90-х среди россиян пользовались популярностью и другие генералы, которые были "публичными и достаточно самостоятельными в своих действиях фигуры, часто появляющимся в новостях".

"В 1990-е годы генералы могли оказывать существенное влияние на политическую ситуацию, используя свою известность как ресурс... К боевому генералу многие бы прислушались. Это в Кремле никому не нужно", - отметили в окружении Путина.