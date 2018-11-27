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"Хотим, чтобы все наладилось": Коваленко из "Шахтера" о ситуации в стране

STYLERЖизнь    27.11.2018 - 17:02
"Хотим, чтобы все наладилось": Коваленко из "Шахтера" о ситуации в стране
Фото: РБК-Украина

Футболист высказывает переживания за Украину

На сайте президента Украины опубликован новый указ Петра Порошенко о введении военного положения сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября. Так государство отреагировало на атаку России в Керченском заливе. Игрок "Шахтера" Виктор Коваленко сообщил, как относится к данной ситуации, передает Footballua.tv.

Cейчас игроки "Шахтера" готовятся к важному матчу Лиги чемпионов с "Гоффенхаймом", однако - с мыслями о родной стране. Виктор Коваленко рассказал, что переживает за страну и ждет, когда наступит мир.

"Читаем, конечно, и волнуемся за нашу страну и хотим, чтобы все наладилось, чтобы, в первую очередь, был мир", - говорит футболист.

&quot;Хотим, чтобы все наладилось&quot;: Коваленко из &quot;Шахтера&quot; о ситуации в странеФото: Официальный сайт Шахтера

Также Коваленко добавил, что готовится к матчу: "А так мы готовимся к важной игре, поэтому сейчас все мысли - о футболе. Мы все профессионалы и понимаем, какая будет игра и что от нее будет зависеть. Так что мы к этому готовы".

Напомним, Верховная рада поддержала введение военного положения в областях Украины, которые граничат с Россией сроком на 30 дней. Это Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также внутренние воды Керченской акватории.

Напомним, Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине в результате атаки России на корабли ВМС Украины. Верховная Рада провела внеочередное заседание 26 ноября, в ходе которого народные депутаты рассмотрели это предложение.

Также, днем под Радой собрались активисты с требованием ввести военное положение, а также разорвать договор Украины и России об пользовании акваторией Азовского моря и Керченским проливом. 

Видео: Депутаты спят

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