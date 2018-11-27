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"Хочемо, щоб все налагодилося": Коваленко з "Шахтаря" про ситуацію в країні

STYLERЖиття    27.11.2018 - 17:02
"Хочемо, щоб все налагодилося": Коваленко з "Шахтаря" про ситуацію в країні
Фото: РБК-Україна

Футболіст висловлює переживання за Україну

На сайті президента України опубліковано новий указ Петра Порошенка про введення воєнного стану строком на 30 діб з 14:00 26 листопада. Так держава відреагувала на атаку Росії в Керченській затоці. Гравець "Шахтаря" Віктор Коваленко повідомив, як відноситься до даної ситуації, передає Footballua.tv.

Зараз гравці "Шахтаря" готуються до важливого матчу Ліги чемпіонів з "Гоффенхаймом", однак - з думками про рідну країну. Віктор Коваленко розповів, що переживає за країну і чекає, коли настане мир.

"Читаємо, звичайно, і хвилюємося за нашу країну і хочемо, щоб все налагодилося, щоб, в першу чергу, був світ", - говорить футболіст.

&quot;Хочемо, щоб все налагодилося&quot;: Коваленко з &quot;Шахтаря&quot; про ситуацію в країніФото: Офіційний сайт Шахтаря

Також Коваленко додав, що готується до матчу: "А так ми готуємося до важливої гри, тому зараз всі думки - про футбол. Ми всі професіонали і розуміємо, яка буде гра і що від неї буде залежати. Так що ми до цього готові".

Нагадаємо, Верховна рада підтримала введення воєнного стану в областях України, які межують з Росією терміном на 30 днів. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська, а також внутрішні води Керченської акваторії.

Нагадаємо, Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні в результаті атаки Росії на кораблі ВМС України. Верховна Рада провела позачергове засідання 26 листопада, в ході якого народні депутати розглянули цю пропозицію.

Також, вдень під Радою зібралися активісти з вимогою ввести воєнний стан, а також розірвати договір України і Росії про користування акваторією Азовського моря і Керченською протокою.

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