Не хуже, чем в ресторане: вкуснейшее ризотто за 20 минут от звезды "МастерШеф"

Ризотто – классическое блюдо итальянской кухни. Это отличный способ "обыграть" рис и разнообразить свой рацион, побаловав вкусовые рецепторы этим вкусным и сытным кулинарным шедевром.
Участник 8 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" и "Битва сезонов", шеф-повар Владислав Мицкевич научил готовить вкуснейшее ризотто за 20 минут. Блюдо выйдет не хуже, чем в ресторане, а домашние останутся в восторге!
Пошаговым видеорецептом он поделился на странице в Instagram.
Ризотто с грибами и пармезаном
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Для приготовления 1 порции понадобится:
Рис арборио - 100 г
Лук репчатый - пол головки
Бульон любой - 1 л (если нет, тогда сойдет кипяченая вода)
Розмарин - веточка
Чеснок - зубчик
Грибы белые консервированные - 100 г
Пармезан - 100 г
Вино белое - 50 г
Сливочное масло -40 г
Оливковое масло для жарки
Соль перец
Способ приготовления:
Лук очистить, нарезать мелкими кубиками.
Пармезан натереть на мелкой терке.
На заранее разогретую сковороду налить оливковое масло, добавить сливочное.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Добавить на сковороду рис и прогреть в течение 1 мин. на слабом огне.
К рису отправить лук и немного вина.
По мере испарения жидкости, постепенно вливаем бульон (по 50 мл.), постоянно помешивая ризотто. Для этих целей используем деревянную лопатку. Весь процесс тушения риса в бульоне должен занимать около 15 минут. Главный критерий готовности – рис должен быть не твердым.
Добавляем в ризотто тертый пармезан, интенсивно перемешиваем.
На отдельную сковороду наливаем оливковое и сливочное масло, кладем веточку розмарина, нарезанные кубиками консервированные белые грибы, солим, перчим. Все быстро обжариваем. По желанию добавляем пропущенный через пресс чеснок.
На тарелку выкладываем ризотто, на верх – обжаренные грибы, посыпаем тертым пармезаном.
Для улучшения вкуса готового блюда Владислав советует полить его чесночным маслом.