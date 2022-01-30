Не гірше, ніж в ресторані: смачне різотто за 20 хвилин від зірки "МастерШеф"

Різотто - класична страва італійської кухні. Це відмінний спосіб "обіграти" рис і урізноманітнити свій раціон, побалувавши смакові рецептори цим смачним і ситним кулінарним шедевром.
Учасник 8 сезону кулінарного шоу "МастерШеф" і "Битва сезонів", шеф-кухар Владислав Міцкевич навчив готувати смачне різотто за 20 хвилин.Страва вийде не гірше, ніж в ресторані, а домашні залишаться в захваті!
Покроковим відеорецептом він поділився на сторінці в Instagram.
Різотто з грибами і пармезаном
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Для приготування 1 порції знадобиться:
Рис арборіо -100 г
Цибуля ріпчаста - пів головки
Бульйон будь-який - 1 л (якщо немає, тоді зійде кип'ячена вода)
Розмарин - гілочка
Часник - зубчик
Гриби білі консервовані - 100 г
Пармезан - 100 г
Вино біле -50 г
Вершкове масло - 40 г
Оливкова олія для смаження
Сіль перець
Спосіб приготування:
Лук очистити, нарізати дрібними кубиками.
Пармезан натерти на дрібній тертці.
На заздалегідь розігріту сковороду налити оливкову олію, додати вершкове масло.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Додати на сковороду рис і прогріти протягом 1 хв. на слабкому вогні.
До рису відправити цибулю і трохи вина.
У міру випаровування рідини, поступово вливаємо бульйон (по 50 мл.), постійно помішуючи різотто. Для цих цілей використовуємо дерев'яну лопатку. Весь процес тушкування рису в бульйоні повинен займати близько 15 хвилин. Головний критерій готовності - рис повинен бути не твердим.
Додаємо в різотто тертий пармезан, інтенсивно перемішуємо.
На окрему сковороду наливаємо оливкову олію і додаємо вершкове масло, кладемо гілочку розмарину, нарізані кубиками консервовані білі гриби, солимо, перчимо. Все швидко обсмажуємо. За бажанням додаємо пропущений через прес часник.
На тарілку викладаємо різотто, на верх – обсмажені гриби, посипаємо тертим пармезаном.
Для поліпшення смаку готової страви Владислав радить полити її часниковим маслом.