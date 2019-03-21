Испорченный отдых: украинка отсудила у туроператора космическую сумму

Львовянка Иванна Бучацкая отсудила у туроператора OASIS Travel Ukraine 105 тысяч гривен за сорванный отпуск в Тунисе. При чем, стоимость самой путевки составляла лишь 20 тысяч, остальные выплаты - это возмещение морального вреда и неустойки. Соответствующее решение Железнодорожного районного суда от 7 марта опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, пишет ZAHID.NET.

Известно, что в июле 2018 года Иванна Бучацкая приобрела в турагентстве путевку на двоих в Тунис. Тур включал перелет самолетом авиакомпании Bravo Airwais из Львова в город Монастир и обратно, трансфер и 10-дневный отдых в пятизвездочной гостинице Marhaba Palace Kantaoui. Стоимость путевки составила 20 тысяч гривен.

Гостиница Marhaba Palace Kantaoui (скриншот)

Однако за два дня до вылета работница турагентства и сообщила, что в указанный срок тур не состоится, поскольку авиакомпания отменила рейсы, заказанные туроператором OASIS Travel Ukraine.

Тогда женщина обратилась в суд с требованием возместить ей 20 тысяч гривен стоимости тура, еще 20 тысяч морального ущерба, а также 80 тысяч неустойки, предусмотренной законом Украины о защите прав потребителей.

Кроме того, женщина требовала от авиакомпании Bravo Airwais возместить ей 400 долларов за отмененные авиарейсы. Однако представитель авиакомпании пояснил, что рейсы отменили из-за того, что туроператор не внес оплату за них.

Судья Железнодорожного районного суда учла пояснения представителя авиакомпании и частично удовлетворила иск. Следовательно, суд обязал туроператора OASIS Travel Ukraine возместить Иванне Бучацкой 20 тысяч гривен за сорванный тур, 80 тысяч неустойки и 5 тысяч морального ущерба.

Решение вступит в силу 7 апреля, если к тому времени ответчик не подаст апелляцию.

Напомним, турагент назвал проблемы, с которыми сталкиваются украинские туристы. Среди них некомпетентность турагентов и задержка рейсов.

Ранее сообщалось, куда и по каким ценам украинцы ездили отдыхать прошлым летом. Лидерами, как и в прошлых сезонах, остались Турция и Египет.