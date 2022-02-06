В Италии прошел легендарный фестиваль Сан-Ремо 2022: яркие фото и видео

Топ-3 результата на фестивале Сан-Ремо 2022:

1. Mahmood e Blanco - Brividi

2. Elisa - O forse sei tu

3. Gianni Morandi - Apri tutte le porte

Начиная с 2015 года занявший первое место в Сан-Ремо певец или музыкальный коллектив автоматически отправляется на конкурс "Евровидение". В прошлом году им стала рок-группа Maneskin, победившая затем и на европейском песенном фестивале.

Maneskin выступили в качестве почетных гостей в программе первого вечера нынешнего фестиваля, а одной из ведущих на нем была популярная киноактриса Орнелла Мути.

Maneskin стали гостями фестиваля в Сан-Ремо 2022 (фото: instagram.com/sanremorai)

Отметим, что это будет уже второе выступление на "Евровидении" для Махмуда, поскольку он уже представлял Италию со своей песней Soldi в 2019 году, заняв второе место в Тель-Авиве.

“Мы вдвойне счастливы именно потому, что конкурс пройдет в Турине”, - сказали победители на пресс-конференции после триумфа.

Победители 72-го фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо - Махмуд и Бланко (фото: instagram.com/sanremorai)

Третье место в Сан-Ремо занял Джанни Моранди, который, как и Махмуд, уже однажды представлял Италию на "Евровидении" - он занял 8-е место в 1970 году с песней Occhi di Ragazza.

Во время фестиваля тажке объявили что тремя ведущими конкурса песни "Евровидение 2022" будут Лаура Паузини, Алессандро Каттелан и Мика.

Победитель был объявлен на основе комбинированного подсчета голосов профессионального журналистского жюри и телезрителей. В прошлом году фестиваль впервые проходил из-за ограничительных мер без публики. На этот раз зал заполнен на 100% при соблюдении всех санитарных мер, включая обязательное ношение масок.

Фото выступления участников фестиваля Сан-Ремо 2022:

Участники финала на 72-м фестивале итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо (фото: instagram.com/sanremorai)