Як виглядати "на мільйон" у будь-якому віці: топ-3 секрети бездоганного стилю

Одяг по фігурі

Замість того, щоб слідувати всім трендам, важливо знайти форму і крої, які підкреслюють ваші переваги. Не бійтеся інвестувати в базові речі, які завжди виглядатимуть стильно - класичні джинси, сукні, чорний жакет чи білі сорочки. Це основа гардероба, яка не виходить з моди.



Вибирайте одяг, який гарно підкреслює фігуру (фото: instagram.com/juliesfi)

Баланс між комфортом і елегантністю

Якщо вам комфортно, ви будете виглядати впевнено, а це завжди додає стилю. Вибирайте одяг, в якому вам зручно і який відповідає вашому стилю життя, але при цьому не забувайте про якість і деталях.



У одязі ви повинні відчувати комфорт (фото: instagram.com/taffymsipa)

Аксесуари

Простий образ можна зробити стильним завдяки правильним аксесуарам: класна сумка, оригінальні серйозні або мінімалістичні прикраси, елегантне взуття. Аксесуари можуть бути маленьким акцентом, але дуже важливим.



Доповніть образ стильними фішками (фото: instagram.com/anoukyve)

Ще кілька стильних порад для українців

Якісний базовий гардероб. Інвестуйте в класичні речі хорошої якості: білі сорочки, добре скроєні жакети, нейтральні светри, класичні джинси та елегантне взуття. Такі речі завжди виглядають дорого та актуально.

Гарна посадка одягу. Одяг повинен ідеально сидіти на фігурі. Навіть найдорожчий костюм виглядатиме недбало, якщо він не підходить за розміром. Якщо потрібно, звертайтеся до кравця.

Простота і мінімалізм. Менше - краще. Уникайте надто строкатих кольорів, зайвих деталей і перевантаження аксесуарами.

Нейтральна кольорова гама. Чорний, білий, сірий, бежевий, темно-синій – кольори, які завжди додають благородства. Але якщо любите яскравість, використовуйте її в аксесуарах.

Якісні тканини. Натуральні тканини, як-от бавовна, шерсть, кашемір, льон та шовк, виглядають дорого і добре носяться.

Правильне взуття. Взуття - важлива деталь образу. Віддавайте перевагу класичним і зручним моделям без надлишкового декору.

Аромат як частина образу. Легкий, витончений парфум може стати вашим "стильним підписом".



Модний образ на весну 2025 (фото: instagram.com/elizagracehuber)