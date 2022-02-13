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Какие подарки на День святого Валентина обидят вторую половинку: никогда не дарите их

Новина українською →
Воскресенье 13 февраля 2022 16:04
Какие подарки на День святого Валентина обидят вторую половинку: никогда не дарите их Фото: Какие подарки обидят избранника 14 февраля (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Выбор подарка – дело тонкое и ответственное, ведь презентом можно как уважить вторую половинку, так и обидеть.

В преддверии Дня святого Валентина Styler решил рассказать, какие предметы лучше не дарить второй половинке, и почему.

От каких подарков лучше воздержаться

Какие подарки на День святого Валентина обидят вторую половинку: никогда не дарите их

Некоторые вещи лучше точно не дарить любимым (www.pexels.com)

Презенты на религиозную тематику могут быть истолкованы двусмысленно – от них лучше отказаться. Такой дар может затронуть определенные взгляды или убеждения партнера.

Нижнее белье – с одной стороны подарок интимный, а с другой – с ним легко промахнутся и даже обидеть партнера. Носки с сердечками – не самый лучший выбор, а комплект нижнего белья неправильного размера – тем более. К тому же, по поверью, мужское нижнее белье в качестве подарка может сулить измену.

Слишком дорогие и статусные подарки тоже не лучший вариант, ведь такие презенты обязывать. Особенно от них стоит отказаться в начале отношений.

Какие подарки на День святого Валентина обидят вторую половинку: никогда не дарите их

К выбору подарка стоит подойти взвешенно (www.pexels.com)

Банальные подарки, как то коробка конфет, формальные открытки, кружка с фото, мягкая игрушка набор с шампунем и гелем для душа и прочее, не удивят избранницу – придумайте что-то пооригинальнее, а ваша находчивость точно окупиться сторицей!

Деньги в конверте – далеко не лучший выбор для подарка ко Дню святого Валентина. Лучше отдайте предпочтение подарочному сертификату, но учтите интересы и желания второй половинки.

Анти-подарком можно смело считать канцелярию и бытовую химию. Эти расходные материалы трудно отнести к презентам на праздник, а вашу практичность и хозяйственность смело примут за скупость и прижимистость.

Для тех, кто суеверен

Какие подарки на День святого Валентина обидят вторую половинку: никогда не дарите их

Суеверные люди далеко не все подарки истолкуют верно (www.pexels.com)

Верить в поверья или нет - личное дело каждого, но если ваш партнер – человек мнительный, то с подарком стоит быть осторожнее и заранее изучить тематику суеверий.

Существует поверье, что дарить острые предметы – к ссоре, поэтому такой подарок тоже лучше обойти стороной. Кухонные наборы ножей и штопор точно не стоит дарить на самый романтичный праздник в году.

То же самое касается часов – их считают предвестником разлуки. Если ваш партнер суеверен, то такой подарок способен его огорчить.

Похожая история с зеркалами – трюмо с подсветкой для любимой может обернуться неприятностями. Зеркало считают проводником в потусторонний мир и, по поверьям, оно может накликать беду.

Хотели подарить что-то полезное для дома и домашнего обихода, например, тапочки или полотенце? Это не лучшая идея. Домашняя обувь считается предвестником недугов, а полотенце – и того хуже, к серьезной болезни и даже смерти.

Практичный подарок для ванной комнаты в виде банных принадлежностей тоже стоит обойти вниманием – он может сулить разлуку.

Напомним, что ранее мы писали, какие цветы лучше не покупать любимой на 14 февраля.

Также стало известно, почему женщинам не стоит дпрезентовать цветы в горшках.

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