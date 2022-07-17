Калабрийские баклажаны и джем по-сицилийски: крутые рецепты заготовок от итальянских поваров

Сезон заготовок на зиму в самом разгаре и продолжается консервация, приготовление салатов и варенья, а также заморозки и засушки продуктов.
Для закруток можно использовать старые проверенные рецепты, а можно попробовать что-нибудь новенькое, например, от лучших поваров Италии.
Самые сногсшибательные рецепты консервации по итальянским рецептам - читайте в материале ниже.
Нарежьте помидоры пополам, положите срезом вниз на противень, застеленный фольгой. Поставьте в разогретую до 160-170 градусов духовку и выпекайте 30 минут.
Потом дайте помидорам остыть и снимите с них шкурку. Положите помидоры в кастрюлю, засыпьте сахаром, доведите до кипения. Убавьте огонь и варите 8 минут, но так, чтобы они не кипели.
Снимите с огня, добавьте лимонный сок, нарезанные свежий базилик и перец. Разложите по стерилизованным банкам и закрутите. Остроту можно регулировать перцем - его можно положить меньше.
Томатный джем (фото: unsplash.com)
Все манипуляции стоит выполнять в одноразовых перчатках, иначе могут быть ожоги от острого перца. Помойте перец и обсушите. Острый залейте кипятком на 5 минут. Потом слейте воду и снова залейте кипятком на 5 минут.
Потом овощи нужно очистить, лимон очистить от пленок и косточек и нарезать ломтиками. Далее перец отправляйте в блендер, туда же почищенный лук. Можно просто мелко нарезать.
Все специи сложите в мешочек или марлю (чтобы потом не вылавливать). В кастрюлю сложите сахар, уксус, лук, перец, нарезанный лимон и специи. Помешайте и поставьте на огонь.
Дайте массе закипеть, убавьте огонь и варите 30 минут. Потом накрываем кастрюлей и оставляем на ночь.
На следующий день джем варим на медленном огне до нужной консистенции и периодически помешиваем. Специи можно будет вытащить.
Готовый джем разложить по стерилизованным баночкам и закрутить.
Джем из перцев (unsplash.com)
Этот рецепт родом из итальянского региона Фриули. Такие яблоки можно потом использовать как десерт или для начинки.
Яблочки почистить и нарезать на 4-8 частей. Сложить в кастрюлю и залить водой с лимонным соком. В другую кастрюлю налить вино, добавить сахар и поставить на огонь.
Когда вино закипит - сложить в него яблоки и поварить. Когда яблоки сварятся, но еще будут крепкие - достаньте их аккуратно из кастрюли. А вино с сахаром нужно уварить до состояния сиропа. Затем снова погрузите яблоки в сироп и оставьте на сутки.
Потом снова достаньте яблоки и разложите по стерилизованным баночкам, добавьте гвоздику. А сироп доведите до кипения и залейте им яблоки.
Пьяные яблоки (unsplash.com)
Лимоны помойте с помощью жесткой щетки, отрежьте верх и низ, сложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 2 часа. Готовые лимоны должны быть очень мягкими.
Лимоны вытаскивайте из воды и оставьте остывать. Воду от лимонов не выливайте. Лимоны нарежьте мелко кусочками вместе со шкуркой, удалите только косточки. Снова сложите в кастрюлю и залейте водой от варки (1,7 л). Если воды не хватит, добавьте обычную.
Добавьте сахар и мед, доведите до кипения и часто помешивайте. Сахар должен раствориться полностью. Варите на маленьком огне до тех пор, пока джем не начнет густеть.
Готовый джем переложите в горячие стерилизованные банки, крепкой закройте и оставьте на ночь. Потом уберите в сухое и прохладное место - их можно хранить до двух лет.
Медово-лимонный джем (unsplash.com)
Все овощи тщательно помыть и обсушить. Перец, помидоры и яблоки измельчить с помощью блендера или мясорубки. Сложить в кастрюлю с толстыми стенками.
Нагреть на огне, добавить соль, сахар и растительное масло. Довести до кипения и добавить уксус.
Баклажаны нарезать кольцами или полукольцами, до 1,5 см толщиной. Сложить в кипящую смесь. Добавить измельченный или пропущенный через пресс острый перец. Проварить 20 минут.
Разложить в горячие стерильные банки, закрыть крышкой, перевернуть и укутать до полного остывания.
Кстати, ранее мы писали о том, как можно сделать вяленые помидоры по-итальянски самостоятельно.
А еще мы давали рецепт маринованных грибов за одни сутки.