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Кандидат в депутаты попала в громкий скандал: соцсеть обсуждает видео с ее участием

STYLERЖизнь    15.06.2019 - 09:26
Кандидат в депутаты попала в громкий скандал: соцсеть обсуждает видео с ее участием
Наталья Баласинович (фото с соцсетей)

Наталья Баласинович обругала женщину, чем вызвала сильное возмущение в соцсетях

Кандидат в депутаты Наталья Баласинович стала объектом обсуждения украинцев. Дело в том, что на днях в сети появилось видео, на котором она обматерила женщину.

На видео видно, как  Баласинович сидит в машине, курит и с кем-то ругается. Кроме того, в данном видео присутствует и другой конфликт с свекровью. Она проклинает женщину, плюет на нее и использует нецензурную брань. 

Видео: YouTube/Tory Nyava

Стоит отметить, что политическая партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" проводит проверку в отношении поведения Натальи Баласинович, которая внесена под 30 номером в списке партии на внеочередные парламентские выборы.

Инцидент с кандидатом в депутаты вызвал волну критики со стороны пользователей соцсети.

  • И это хочет в Верховную Раду?
  • Это ужас;
  • Биомусор;
  • Быдло.

Кандидат в депутаты попала в громкий скандал: соцсеть обсуждает видео с ее участием

Кандидат в депутаты попала в громкий скандал: соцсеть обсуждает видео с ее участием

Напомним, что в Бердичеве мужчина совершил самоподжог на заседании горсовета. В результате происшествия пострадал сам мужчина и несколько депутатов, которые бросились тушить огонь. 

Ранее сообщалось о том, что в Прилуках на встрече с кандидатом нардепы избили журналистов, которые пытались проверить информацию о подкупе избирателей.

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