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Кандидат у депутати потрапила в гучний скандал: соцмережа обговорює відео з її участю

STYLERЖиття    15.06.2019 - 09:26
Кандидат у депутати потрапила в гучний скандал: соцмережа обговорює відео з її участю
Наталія Баласинович (фото з соцмереж)

Наталія Баласинович облаяла жінку, чим викликала сильне обурення в соцмережах

Кандидат у депутати Наталія Баласинович стала об'єктом обговорення українців. Справа в тому, що днями в мережі з'явилося відео, на якому вона обматюкала жінку.

На відео видно, як Баласинович сидить у машині, курить і з кимось свариться. Крім того, в даному відео присутній і інший конфлікт з свекрухою. Вона проклинає жінку, плює на неї і використовує нецензурну лайку.

Відео: YouTube/Tory Nyava

Варто зазначити, що політична партія колишнього президента України Петра Порошенко "Європейська солідарність" проводить перевірку щодо поведінки Наталії Баласинович, яка внесена під 30 номером у списку партії на позачергові парламентські вибори.

Інцидент з кандидатом у депутати викликав хвилю критики з боку користувачів соцмережі.

  • І це хоче у Верховну Раду?
  • Це жах;
  • Біосміття;
  • Бидло.

Кандидат у депутати потрапила в гучний скандал: соцмережа обговорює відео з її участю

Кандидат у депутати потрапила в гучний скандал: соцмережа обговорює відео з її участю

Нагадаємо, що в Бердичеві чоловік скоїв самопідпал на засіданні міськради. У результаті події постраждав сам чоловік і кілька депутатів, які кинулися гасити вогонь.

Раніше повідомлялося про те, що в Прилуках на зустрічі з кандидатом нардепи побили журналістів, які намагалися перевірити інформацію про підкуп виборців.

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