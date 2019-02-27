Киев превратится в степь, а Днепр обмелеет: эксперты предупредили о катастрофе

Специалисты объяснили, какие последствия для Украины это может иметь

Днепр, который и ранее вызывал обеспокоенность у экологов, может обмелеть вдвое через 50 лет и это грозит катастрофической нехваткой воды. Такое заявление сделал председатель ОО "Чисты Днепр" Дмитрий Надеев во время круглого стола в "Укринформе".

Дмитрий Надеев объяснил, что в последние годы температура воздуха в Киеве регулярно превышает нормы в среднем на 2 градуса и если такой темп роста будет продолжаться, то через 10 лет температура вырастет на 5 градусов, а это неизбежно скажется на водных ресурсах Украины.

"За 20 лет, если ничего не делать, степь подойдет к Киеву. Это означает, что дефицит воды в южных регионах станет угрожающим для промышленности Запорожской и Сичеславской областей, а в Херсонской области будет жесткая засуха. Наше исследование подтверждает худшие прогнозы: за 50 лет Днепр обмелеет вдвое", - сообщил Надеев.

Ведущий специалист по оценке воздействия хозяйственной деятельности на реках Украины, профессор Виктор Вишневский добавил, что обезвоживание Днепра происходит еще и из-за того, что в реку сбрасываются стоки.

"Из-за хищнического отношения человека происходит обезвоживание Днепра. К примеру, в 2017 году в реку было сброшено около 2 куб. км стоков, из которых почти половина неочищенных или недостаточно очищенных", - отметил профессор.

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