В Киеве кандидата в нардепы уволили с работы из-за поддержки Зеленского

В Киеве незаконно уволен с должности директора КП "Обрий" Александр Порядин, который на выборах в Раду 2019 баллотируется на 97 мажоритарном округе столицы. Это решение было единолично принято первым заместителем председателя Киевского областного совета Татьяной Семеновой. Об этом сообщает "СтопКор".

Согласно законодательству, кандидат в депутаты во время избирательного процесса не может быть уволен с работы по инициативе собственника предприятия, учреждения, организации или уполномоченного им органа (ст. 76. Ч. 2 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины"). Кроме того, назначение Порядина на должность было коллективным решением совета, а освободила его Семенова самостоятельно.

По мнению Порядина, толчком к освобождению могли стать разногласия в политических взглядах.

"Вся эта война началась из-за того, что в своей предвыборной программе я высказал позицию в поддержку Владимира Зеленского - что поддерживаю его в ряде законопроектов. Госпожа Семенова против этого. Она из БПП и это совсем другая позиция, с нашей расходится. Это результат давления с ее стороны на меня, как на кандидата. Она предупредила, а я не снял свою кандидатуру", - рассказал он.

Александра Порядина уволили с работы из-за поддержки Зеленского (фото: stopcor.org)

2 июля на предприятии появился новоназначенный и.о. председателя Максим Гаевой в сопровождении "титушек" - молодых людей спортивного телосложения. На место событий была вызвана полиция. Правоохранители взяли показания обеих сторон и подтвердили факт незаконности увольнения руководителя КП "Обрий" с должности. Полицейские изъяли у "титушек" балаклавы, ножи, газовые баллончики и военную униформу.

Обе стороны вызвали полицию (фото: stopcor.org)

Ранее мы рассказывали о том, кто пойдет в Верховную раду по мажоритарке в Киеве.