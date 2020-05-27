В Киеве открываются ТРЦ: как будут работать Ocean Plaza, Gulliver и другие

ТРЦ в Киеве готовят к открытию после длительного вынужденного перерыва из-за карантина. Как теперь будут работать крупные столичные торгово-развлекательные центры в условиях пандемии, что останется под запретом и кого могут не пустить - читайте в материале Styler.

В администрациях ТРЦ заверили, что все необходимые эпидемиологические требования будут соблюдены. В помещениях устанавливаются дезинфекторы для рук, осуществляется дезинфекция, расклеивается информация о социальной дистанции.

ТРЦ "Gulliver" готовится открыть двери для посетителей уже 30 мая. Об этом рассказали в заведении на странице в Facebook.

На территории ТРЦ и БЦ:

на входных зонах установлены пункты температурного контроля, санитайзеры для дезинфекции рук, будут установлены вендинговые аппараты по продаже защитных масок для лица

ежечасно будут проводить уборку с использованием дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей (поручни в лифтах, дверные ручки, санузлы, роторные двери и т.д); также обещают ежедневную комплексную уборку и трехразовое мытье полов

для обеспечения безопасного расстояния между посетителями на вход в ТРЦ добавлена ​​разметка

в комплексе работает система вентиляции, которая оборудована фильтрами типа "G4", исключающие распространение бактерий, а также они оборудованы рекуперацией, что обеспечивает возможность 100%-ную поставку свежего воздуха без повторного использования вытяжного воздуха

ограничено количество людей в лифте (от 3 до 5 человек)

на каждом этаже БЦ GULLIVER установлена ​​своя отдельная система вентиляции, которая делает невозможным заражение воздухом из других этажей.

На территории паркинга на входных зонах установлены пункты температурного контроля водителей и пассажиров авто; на всех уровнях установлены специальные дозаторы с дезраствором для дезинфекции рук; каждые 2 часа будут делать уборку и дезинфекцию.

В ТРЦ "Lavina Mall" также собираются возобновить работу 30 мая. В пресс-службе заведения на странице в Facebook призвали посетителей приходить в в масках, сохранять дистанцию, пользоваться антисептиками и одноразовыми перчатками.

Также администрация посоветовала киевлянам и гостям столицы перенести шопинг на другой день, если плохо себя чувствуете.

на входах в ТРЦ Lavina уже установлена ​​система аэрозольного обеззараживания одежды и обуви от вирусов и бактерий OZZO SILVERGATE.

на входах установлены бесконтактные диспенсеры с антисептиками, а также будет проводиться температурный скрининг.

на каждом входе будут размещены антибактериальные коврики с содержанием антисептика

ежедневно ТРЦ будет проходить полную антибактериальную обработку

будут размещены наклейки на расстоянии 1,5 метра, которые будут побуждать посетителей придерживаться дистанции

изменятся входы и выходы из ТРЦ, чтобы избежать скопления людей

будет проводиться регулярное информирование посетителей о правилах пребывания в ТРЦ на период карантина.

ТРЦ "Ocean Plaza" пока не назвали ориентировочную дату открытия, однако проинформировали в своем Facebook, как планируют работать в условиях карантина из-за коронавируса.

на входе будет действовать высокотехнологичный температурный контроль, сочетающий функции металлодетектора и бесконтактного термометра, а также будет проверять наличие маски.

вход и пребывания на территории ТРЦ будет осуществляться обязательно в защитной маске.

для соблюдения безопасной дистанции в местах возможного скопления людей будет нанесена специальная разметка.

служба клининга будет работать в усиленном режиме, а уборной будут оборудованы индивидуальными средствами для дезинфекции.

Ранее мы писали о том, что пляжи в Киеве готовят к открытию, сколько зон отдыха и кому будут доступны.

Напомним, недавно глава Минздрава заявил, что "затягивать" с открытием фудкортов и ТРЦ не будут.