У Києві відкриваються ТРЦ: як працюватимуть Ocean Plaza, Gulliver та інші

ТРЦ у Києві готують до відкриття після тривалої вимушеної перерви через карантин. Як тепер будуть працювати великі столичні торгово-розважальні центри в умовах пандемії, що залишиться під забороною і кого можуть не пустити - читайте в матеріалі Styler.

В адміністраціях ТРЦ запевнили, що всі необхідні епідеміологічні вимоги будуть дотримані. В приміщеннях встановлюються дезінфектори для рук, здійснюється дезінфекція, розклеюється інформація про соціальну дистанцію.

ТРЦ "Gulliver" готується відкрити двері для відвідувачів вже 30 травня. Про це розповіли у закладі на сторінці в Facebook.

На території ТРЦ і БЦ:

на вхідних зонах встановлені пункти температурного контролю, санітайзери для дезінфекції рук, будуть встановлені вендингові апарати з продажу захисних масок для обличчя

щогодини будуть проводити прибирання з використанням дезінфікуючих засобів усіх контактних поверхонь (поручні в ліфтах, дверні ручки, санвузли, роторні двері тощо); також обіцяють щоденне комплексне прибирання і триразове миття підлог

для забезпечення безпечної відстані між відвідувачами на вхід в ТРЦ додано розмітку

в комплексі працює система вентиляції, яка обладнана фільтрами типу "G4", що виключає поширення бактерій, а також вони обладнані рекуперацією, що забезпечує можливість 100%-ву постачання свіжого повітря без повторного використання витяжного повітря

обмежена кількість людей в ліфті (від 3 до 5 осіб)

на кожному поверсі БЦ GULLIVER встановлена своя окрема система вентиляції, яка унеможливлює зараження повітрям з інших поверхів

На території паркінгу на вхідних зонах встановлені пункти температурного контролю водіїв і пасажирів авто; на всіх рівнях встановлені спеціальні дозатори з дезрозчином для дезінфекції рук; кожні 2 години робитимуть прибирання та дезінфекцію.

ТРЦ "Lavina Mall" також збираються відновити роботу 30 травня. У прес-службі закладу на сторінці у Facebook закликали відвідувачів приходити у масках, зберігати дистанцію, користуватися антисептиками та одноразовими рукавичками.

Також адміністрація порадила киянам і гостям столиці перенести шопінг на інший день, якщо погано себе почуваєте.

на входах у ТРЦ Lavina вже встановлена система аерозольного знезараження одягу і взуття від вірусів і бактерій OZZO SILVERGATE.

на входах встановлені безконтактні диспенсери з антисептиками, а також буде проводитися температурний скринінг.

на кожному вході будуть розміщені антибактеріальні килимки з вмістом антисептика

щодня ТРЦ буде проходити повну антибактеріальну обробку

будуть розміщені наклейки на відстані 1,5 метра, які будуть спонукати відвідувачів дотримуватися дистанції

зміняться входи та виходи з ТРЦ, щоб уникнути скупчення людей

буде проводитися регулярне інформування відвідувачів про правила перебування в ТРЦ на період карантину

ТРЦ "Ocean Plaza" поки не назвали орієнтовну дату відкриття, однак поінформували у своєму Facebook, як планують працювати в умовах карантину через коронавірусу.

на вході діятиме високотехнологічний температурний контроль, що поєднує функції металодетектора та безконтактного термометра, а також перевірятиме наявність маски.

вхід та перебування на території ТРЦ буде здійснюватися обов'язково в захисній масці.

для дотримання безпечної дистанції в місцях можливого скупчення людей буде нанесена спеціальна розмітка.

служба клінінгу працюватиме в посиленому режимі, а вбиральні будуть обладнані індивідуальними засобами для дезінфекції.

Раніше ми писали про те, що пляжі в Києві готують до відкриття, скільки зон відпочинку і кому будуть доступні.

Нагадаємо, нещодавно глава МОЗ заявив, що "затягувати" з відкриттям фудкортів і ТРЦ не будуть.