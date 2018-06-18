В Киеве отреставрируют древнюю крепость

Крепость соединят с парком

В столице решили отреставрировать знаменитую Киевскую крепость. Об этом сказано в распоряжении КГГА.

В Киеве решили привести в порядок знаменитую Киевскую крепость, которая расположена на улице Лаврской. В частности, в документе, который опубликовали на сайте КГГА, указывается, что реставрации подлежат земляные укрепления цитадели Киевской крепости.

Проект предусматривает строительство нескольких сооружений на земельных укреплениях. Кроме того, планируется постройка трехуровневой панорамной лавы, которая станет самой высокой точкой на бастионе.

Такое обновление превратит исторический объект в общественное пространство, а бастион соединят с парком и церковью. Склоны немного выровняют.

Основная цель этой реставрации – это сохранить укрепления Киевской крепости в антропогенном виде и укрепить валы, которые расползаются. После реставрации на укрепление будет невозможно заехать автомобилем, а для людей с ограниченными потребностями сделают адаптированный проезд.

Киевская крепость появилась в V веке н.э. В свое время фортификации пережили немало исторических событий, в том числе и нападение орды хана Батыя. В 1679 году войска гетмана Самойловича объединили укрепления в одну большую крепость.

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