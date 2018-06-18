У Києві відреставрують стародавню фортецю

Фортецю з'єднають з парком

У столиці вирішили відреставрувати знамениту Київську фортецю. Про це сказано в розпорядженні КМДА.

У Києві вирішили привести в порядок знамениту Київську фортецю, яка розташована на вулиці Лаврській. Зокрема, в документі, який опублікували на сайті КМДА, вказується, що підлягають реставрації земляні укріплення цитаделі Київської фортеці.

Проект передбачає будівництво кількох споруд на земельних укріпленнях. Крім того, планується спорудження трирівневої панорамної лави, яка стане найвищою точкою на бастіоні.

Таке оновлення перетворить історичний об'єкт в громадський простір, а бастіон з'єднають з парком і церквою. Схили трохи вирівняють.

Основна мета цієї реставрації – це зберегти укріплення Київської фортеці в антропогенному вигляді і зміцнити вали, які розповзаються. Після реставрації на бастіон буде неможливо заїхати автомобілем, а для людей з обмеженими потребами зроблять адаптований проїзд.

Київська фортеця з'явилася в V столітті н. е. В свій час фортифікації пережили чимало історичних подій, в тому числі і напад орди хана Батия. В 1679 році війська гетьмана Самойловича об'єднали бастіони в одну велику фортецю.

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