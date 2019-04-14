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Киевляне придумали новый способ борьбы с гопниками: все подробности

STYLERЖизнь    14.04.2019 - 13:47
Киевляне придумали новый способ борьбы с гопниками: все подробности
Киевляне решили проучить шумные компании: (фото: pixabay.com)

Местные жители решили проучить шумные компании

В Киеве местные жители решили необычным способом проучить сборище гопников, которые собираются компаниями и мешают жителям спокойно проводить время. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Оболонская набережная. Местные жители решили, измазали лавочки и парапеты чем-то не очень эстетичным на вид, чтобы там не собирались шумные компании", - указано в посте.

 

Фото: (.facebook.com/KyivOperativ)

К слову пользователи неоднозначно восприняли ситуацию. Некоторых рассмешил подобный поступок со стороны местных и они посчитали его странным, а другие, напротив, поддержали идею:

  • Теперь байкеры сюда будут приезжать цепи смазывать.
  • Идиотизм!
  • С культурой у нас проблема как была, так и осталась...
  • Буквально вчера наблюдала это безобразие. Интересно, остальные тоже планируется "обработать"? Тогда уж пусть и пляж засыпят горой мусора.
  • Живу в другом районе, и есть схожая проблема, местных жителей могу понять. Когда у тебя под окнами каждую ночь гуляют шумные компании, то это ужас!

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