Киевляне придумали новый способ борьбы с гопниками: все подробности

Местные жители решили проучить шумные компании
В Киеве местные жители решили необычным способом проучить сборище гопников, которые собираются компаниями и мешают жителям спокойно проводить время. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
"Оболонская набережная. Местные жители решили, измазали лавочки и парапеты чем-то не очень эстетичным на вид, чтобы там не собирались шумные компании", - указано в посте.
Фото: (.facebook.com/KyivOperativ)
К слову пользователи неоднозначно восприняли ситуацию. Некоторых рассмешил подобный поступок со стороны местных и они посчитали его странным, а другие, напротив, поддержали идею:
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