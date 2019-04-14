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Кияни придумали новий спосіб боротьби з гопниками: всі подробиці

STYLERЖиття    14.04.2019 - 13:47
Кияни придумали новий спосіб боротьби з гопниками: всі подробиці
Кияни вирішили провчити галасливих жителів міста: (фото: pixabay.com)

Кияни вирішили провчити галасливi компанiї

У Києві місцеві жителі вирішили незвичайним способом провчити збіговисько гопників, які збираються компаніями і заважають жителям спокійно проводити час. Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

"Оболонська набережна. Місцеві жителі вирішили, вимазати лавки та парапети чимось не дуже естетичним на вигляд, щоб там не збиралися галасливі компанії", - зазначено в пості.

 

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

До слова користувачі неоднозначно сприйняли ситуацію. Деяких розсмішив подібний вчинок з боку місцевих і вони порахували його дивним, а інші, навпаки, підтримали ідею:

  • Тепер байкери сюди приїжджатимуть ланцюга змащувати.
  • Ідіотизм!
  • З культурою у нас проблема як була, так і залишилася...
  • Буквально вчора спостерігала це неподобство. Цікаво, інші теж планується "обробити"? Тоді вже нехай і пляж засиплють горою сміття.
  • Живу в іншому районі, і є схожа проблема, місцевих жителів можу зрозуміти. Коли у тебе під вікнами щоночі гуляють галасливі компанії, то це жах!

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Ми писали, що в Одесі школярка потрапила в лікарню після знущання однокласників, які побили дитину м'ячем на уроці фізкультури. Родичка постраждалої опублікувала в мережі листування дитини зі своєю матір'ю.
 

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