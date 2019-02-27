Киевляне проучили наркоторговца: привязали к столбу и заставили есть его же товар

Коллаж РБК-Украина

Наркоторговец признался, что и сам периодически употребляет запрещенные вещества

Неравнодушные горожане устали от бездействия полиции и решили сами навести порядок в городе. Так, распространителю наркотиков киевляне преподнесли жестокий урок. Об этом информирует Киев Оперативный в соцсети Facebook.

На опубликованном видео, которое снимали активисты, видно, что пойманный является молодым парнем. Андрею всего 18 лет, а он уже занимается сбытом наркотиков.

Промышляет подобным около полутора недель, да и сам употребляет запрещенные вещества. Выслушав парня, активисты привязали его к столбу, сделали ему надпись на лбу и зажгли рядом дымовую шашку.

После чего, молодого человека заставили есть все наркотики, которые у него обнаружили. Что было с парнем далее и понадобилась ли ему медицинская помощь - не сообщается. Именно это и смутило пользователей сети. Одни начали переживать за жизнь злоумышленника, а другие отметили, что тот получил по заслугам:

"А если этот парень умрет от передоза? Вы готовы сесть в тюрьму за убийство? Поймали - вызывайте полицию, пусть разбираются";

"Поскольку правоохранительным органам пофиг - это единственный способ борьбы со всей этой мерзостью, увы";

"Если так разобраться, то всегда найдется тот, кто над каждым готов вершить свой суд. Поддерживаете самосуд - будьте готовы ощутить его на себе";

"Он явно несовершеннолетний (специально берут таких дилерами) и по дурости хотел заработать";

Ранее в Винницкой области задержали наркоторговцев.