В киевском отеле рожденных для иностранцев детей стало еще больше: новый поворот в скандале

В Украине вспыхнул громкий скандал в связи с защитой прав рожденных методом суррогатного материнства младенцев, которые находились в киевском отеле "Венеция". Около 50 малышей не могли забрать родители-иностранцы из-за карантина и закрытых границ.

Все дети появились на свет в клинике "Биотех". Руководство медучреждения опубликовало видео о младенцах, которые "застряли" в отеле. После этого ситуация получила широкую огласку, и омбудсмен Людмила Денисова обратилась к полиции, Минздраву и Минсоцполитики с требованием срочно отреагировать.

Позже владелец клиники суррогатного материнства Альберт Точиловский признался, что видеоролик как раз и снимали для того, чтобы в условиях карантина в Украине иностранцам разрешили попасть в страну и забрать детей. Он заявил, что после огласки многие страны передали ноты украинскому МИД, чтобы ведомство могло вмешаться и посодействовать решению вопроса.

Как стало известно сейчас, на самом деле за неделю младенцев, рожденных украинками для граждан других государств, стало еще больше.

Так, в киевском отеле содержатся уже 70 малышей, и их все еще не могут отдать иностранцам - законным родителям.

Как рассказала уполномоченная ВРУ по правам человека Денисова в своем Facebook, детей смогли забрать только несколько пар, а остальные ожидают разрешение на выезд из Украины.

Омбудсмен уточнила, что гражданам Испании и Китая оформили все необходимые документы и теперь семьи ждут разрешения выехать из Украины.

Денисова отметила, что родители всех 70 детей являются гражданами Китая, Германии, Италии, Франции, Болгарии, Румынии и США.

Видео: Денисова рассказала о ситуации с детьми, рожденными украинками для иностранцев

Как пишет ТСН со ссылкой на директора репродуктивной клиники, за прошедшую неделю родилось еще 20 детей от суррогатных матерей. То есть по состоянию на 21 мая в Украине уже более 70 младенцев ожидают своих иностранных родителей.

Также появились кадры встречи биологических родителей со своими новорожденными детьми.

Видео: Количество младенцев в киевском отеле стало еще больше - детей смогли забрать только несколько иностранных семей

Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что из-за карантина в Украине могут застрять тысячи детей, рожденных для иностранцев.

Также мы писали о том, что в конце августа из Киева в Китай преступная группировка вывезла около 150 младенцев, рожденных в Украине суррогатными матерями. К организации оказались причастны руководители одной из столичных репродуктивных клиник.