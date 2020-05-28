У киевской семьи пытаются отобрать дом: полиция умывает руки

В Киеве у семьи хотят забрать частный дом. Это пытается сделать "Альфа-банк", утверждает Юлия Иванова на своей Facebook-странице.

По ее словам, семья судится с финансовым учреждением уже четыре года. Полиция просто не реагирует на рейдерский захват и умывает руки.

"За это время не было ни одного продуктивного заседания суда. Укрсоцбанк не предоставил ни один затребованный документ! Около трех недель назад к нам заявилась так называемая "охрана" и весело сообщили, что теперь они тут живут!! Всячески пугают выселением вплоть до силового применения!!" - описывает ситуацию Юлия.

Каким-то образом рейдеры вписали в дом уже другого владельца и сейчас хотят продать дом, хотя настоящий собственник это мама Юлии Ивановой.

"Мы пытались по-честному, у нас есть апелляция выиграна в нашу пользу и по всем документам закон на нашей стороне! Но никто на это не смотрит!!" - сообщила автор поста.

В комментариях Юлия отметила, что недвижимость находится на Отрадном, а в государственном реестре собственником значится ее мать. Она просит СМИ обратить внимание на эту проблему и придать это огласке.

Как мы ранее писали, в Одесской области задержали организатора группы "черных риэлторов".