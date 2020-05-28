У київської сім'ї намагаються відібрати будинок: поліція вмиває руки

У Києві у сім'ї хочуть забрати приватний будинок. Це намагається зробити "Альфа-банк", стверджує Юлія Іванова на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, родина судиться з фінансовою установою вже чотири роки. Поліція просто не реагує на рейдерське захоплення і вмиває руки.

"За цей час не було ні одного продуктивного засідання суду. Укрсоцбанк не надав жоден викликаний документ! Близько трьох тижнів тому до нас прийшла так звана "охорона" і весело повідомили, що тепер вони тут живуть!! Всіляко лякають виселенням аж до силового! застосування !" - описує ситуацію Юлія.

Якимось чином рейдери вписали в будинок вже іншого власника і зараз хочуть продати будинок, хоча справжній власник це мама Юлії Іванової.

"Ми намагалися по-чесному, у нас є апеляція виграна в нашу користь і по всіх документах закон на нашій стороні! Але ніхто на це не дивиться!!" - повідомила автор посту.

В коментарях Юлія зазначила, що нерухомість знаходиться на Відрадному, а в державному реєстрі власником значиться її мати. Вона просить ЗМІ звернути увагу на цю проблему і надати це розголосу.

Як ми раніше писали, в Одеській області затримали організатора групи "чорних ріелторів".