Компания Danone вляпалась в грандиозный скандал: появился ответ

Компания Danone, которая уже много лет производит молочные продукты, оказалась в центре невероятного скандала из-за своего нового рекламного ролика. Французская компания выбрала для своего рекламного ролика российского актеры Михаила Пореченкова, который засветился в компании террористов на Донбассе и стрелял из пулемета по украинским военным.

Видео с Пореченковым, который рекламирует кисломолочный продукт "Актимель" обнаружили в YouTube. Ролик был снят российскими представителями компании и размещен на платформе более месяца назад. Стоит отметить, что в Украине Пореченков объявлен в розыск, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт или угроза его совершения).

В сети появился рекламный ролик компании Danone с Михаилом Пореченковым

Шквал гневных комментариев обрушился на французскую компанию, которая уже 20 лет успешна на рынке Украины. Пользователи предлагают объявить компании бойкот, грозят отказом от покупки ее товаров и даже называют Danone спонсором терроризма.

Круто. Террорист пьет йогурт Данон. Пей йогурт Данон – будешь тоже террористом.

Добавьте в рекламу вставку, где он с пулеметом и в каске с надписью: Пресса.

Danone занимается поддержкой международного терроризма? Так и запишем.

Скриншоты

В украинском офисе компании уже отреагировали на скандал и признались, что не могут повлиять на локальные офисы Danone в других странах. Они опубликовали на своем сайте обращение к украинцам.

"Наблюдая резонанс по рекламной кампании бренда Актимель в России, не можем оставаться в стороне. Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве. В то же время, хотим отметить, что компания Данон в Украине является частью всемирно известной международной Группы, которая работает в 140 странах мира. Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, прорабатывая задачи и вызовы подчиненных рынков и руководствуясь локальными потребностями потребителей. Именно поэтому, мы в Украине не можем влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в том числе и России", - сказано в сообщении.

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