ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Конфискованным "евробляхам" нашли применение

STYLERЖизнь    22.01.2019 - 22:13
Конфискованным "евробляхам" нашли применение
Фото: facebook.com/gursmz

Стоимость конфискованной техники составляет более 20 млн грн

Видео: YouTube/5 канал

Министерство юстиции Украины передало военным и полиции пять легковых автомобилей на "евробляхах", которые были конфискованы сотрудниками таможни. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Это конфискована техника, которую продали в ходе электронных торгов. По данным Минюста, ее стоимость составляет более 20 млн грн.Конфискованным &quot;евробляхам&quot; нашли применение

Фото: facebook.com/gursmz

И хотя данные автомобили на европейской регистрации, платить за их растаможку не придется. Законодательство позволяет военным зарегистрировать "евробляхи" без уплаты пошлин.

Конфискованным &quot;евробляхам&quot; нашли применение

Фото: facebook.com/gursmz

По словам армейцев и полицейских, несмотря на то, что машины не новые, они очень необходимы для них.

Генеральный директор предприятия "Сетам" Виктор Вишнев отметил, что за 2018 год военным было передано более 80 автомобилей.

Конфискованным &quot;евробляхам&quot; нашли применение

Фото: facebook.com/gursmz

Напомним, что известный украинский телеведущий Александр Педан высказал свое отношение к "евробляхам".

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви водитель авто на "евробляхах" в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал аварию, в которой пострадали дети.

Мы также сообщали о том, что "евробляхи" массово вывозятся в Польшу. Те, кто не может провести растаможку вывозят машины в Польшу, Словакию и Румынию, где они остаются навсегда брошенными.

Растаможка "евроблях" пополнила бюджет на более 1,5 млрд грн, - Минфин Участники рынка прогнозируют стагнацию импорта новых автомобилей
Новости Украины евробляхиконфискация
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь