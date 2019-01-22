Конфискованным "евробляхам" нашли применение

Фото: facebook.com/gursmz

Стоимость конфискованной техники составляет более 20 млн грн

Видео: YouTube/5 канал

Министерство юстиции Украины передало военным и полиции пять легковых автомобилей на "евробляхах", которые были конфискованы сотрудниками таможни. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Это конфискована техника, которую продали в ходе электронных торгов. По данным Минюста, ее стоимость составляет более 20 млн грн.

Фото: facebook.com/gursmz

И хотя данные автомобили на европейской регистрации, платить за их растаможку не придется. Законодательство позволяет военным зарегистрировать "евробляхи" без уплаты пошлин.

Фото: facebook.com/gursmz

По словам армейцев и полицейских, несмотря на то, что машины не новые, они очень необходимы для них.

Генеральный директор предприятия "Сетам" Виктор Вишнев отметил, что за 2018 год военным было передано более 80 автомобилей.

Фото: facebook.com/gursmz

Напомним, что известный украинский телеведущий Александр Педан высказал свое отношение к "евробляхам".

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви водитель авто на "евробляхах" в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал аварию, в которой пострадали дети.

Мы также сообщали о том, что "евробляхи" массово вывозятся в Польшу. Те, кто не может провести растаможку вывозят машины в Польшу, Словакию и Румынию, где они остаются навсегда брошенными.