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Конфіскованим "евробляхам" знайшли застосування

STYLERЖиття    22.01.2019 - 22:13
Конфіскованим "евробляхам" знайшли застосування
Фото: facebook.com/gursmz

Вартість конфіскованої техніки становить понад 20 млн грн

Відео: YouTube/5 канал

Міністерство юстиції України передало військовим і поліції п'ять легкових автомобілів на "евробляхах", які були конфісковані співробітниками митниці. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Це конфіскована техніка, яку продали у ході електронних торгів. За даними Мін'юсту, її вартість становить понад 20 млн грн.Конфіскованим &quot;евробляхам&quot; знайшли застосування

Фото: facebook.com/gursmz

І хоча дані автомобілі на європейській реєстрації, платити за їх розмитнення не доведеться. Законодавство дозволяє військовим зареєструвати "евробляхи" без сплати мит.

Конфіскованим &quot;евробляхам&quot; знайшли застосування

Фото: facebook.com/gursmz

За словами армійців і поліцейських, незважаючи на те, що машини не нові, вони дуже необхідні для них.

Генеральний директор підприємства "Сетів" Вишньов Віктор зазначив, що за 2018 рік військовим було передано понад 80 автомобілів.

Конфіскованим &quot;евробляхам&quot; знайшли застосування

Фото: facebook.com/gursmz

Нагадаємо, що відомий український телеведучий Олександр Педан висловив своє ставлення до "евроблях".

Раніше повідомлялося, що в Білій Церкві водій авто на "евробляхах" в стані алкогольного сп'яніння спровокував аварію, в якій постраждали діти.

Ми також повідомляли про те, що "евробляхи" масово вивозяться до Польщі. Ті, хто не може провести розмитнення вивозять машини у Польщу, Словаччину та Румунію, де вони залишаються назавжди покинутими.

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