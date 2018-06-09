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Красочные бои: как в Киеве веселились на фестивале Холи (фото, видео)

STYLERLIFE        09.06.2018 - 22:08
Скриншот из видео
Скриншот из видео

В субботу, 9 июня, в столице устроили индийский праздник красок

В Киеве на территории Ледового стадиона 9 июня состоялся знаменитый фестиваль Холи - праздник, пришедший из Индии и давно полюбившийся в Украине. О том, как в этом году киевляне и гости столицы веселились на Холи, выяснял Информатор

Как пишет журналист портала, не все прошло гладко. Пришедших не сразу пустили на территорию, а только через полчаса после указанного времени. Из-за этого образовалась огромная очередь, и люди томились на солнце.

Фото: Максим Торпан/Информатор

Один из моментов фестиваля - не пускали на территорию со своей водой, но ее можно было купить там, в киосках, но намного дороже. 

Фото: Максим Торпан/Информатор

Многие остались недовольны тем, как охрана осматривала сумки гостей фестиваля на входе. 

Фото: Максим Торпан/Информатор

Отметим, что фестиваль Холи - это индуистский праздник весны, во время которого цветной пудрой прогоняют зимних демонов. В Индии и других странах он длится 16 дней в феврале или марте. В украинской интерпретации - это битва сухими красками. 

 

Фото: Максим Торпан/Информатор

Это самое веселое время на фестивале Холи. Никому не удается покинуть праздник "чистыми".  

"К слову, краска не входила в стоимость обычного билета, который можно было купить на месте. Итого получилось, что каждый немало заплатил за это индийское развлечение. 100 гривен за вход, плюс около сотни на краску, еще гривен 200 на воду и перекус, и вот уже получается не маленькая сумма. Но многие остались довольны. А это главное", - пишет журналист, побывавший на празднике. 

Видео: Фестиваль красок Холи в Киеве (YouTube/informator.ua)

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Теги: фестиваль, краска
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