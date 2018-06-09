Барвисті бої: як у Києві веселилися на фестивалі Холі (фото, відео)

У суботу, 9 червня, в столиці влаштували індійське свято фарб

У Києві на території Льодового стадіону 9 червня відбувся знаменитий фестиваль Холі - свято, що прийшло з Індії і давно полюбилося в Україні. Про те, як в цьому році кияни та гості столиці веселилися на Холі, з'ясовував Інформатор.

Як пише журналіст порталу, не все пройшло гладко. Прийшли не відразу пустили на територію, а тільки через півгодини після зазначеного часу. Через це утворилася величезна черга, і люди знемагали на сонці.

Фото: Максим Торпан/Інформатор

Один з моментів фестивалю - не пускали на територію зі своєю водою, але її можна було купити там, в кіосках, але набагато дорожче.

Фото: Максим Торпан/Інформатор

Багато хто залишилися незадоволені тим, як охорона оглядала сумки гостей фестивалю на вході.

Фото: Максим Торпан/Інформатор

Зазначимо, що фестиваль Холі - це індуїстське свято весни, під час якого кольоровою пудрою проганяють зимових демонів. В Індії та інших країнах воно триває 16 днів в лютому або березні. В українській інтерпретації - це битва сухими фарбами.

Фото: Максим Торпан/Інформатор

Це найвеселіший час на фестивалі Холі. Нікому не вдається покинути свято "чистими".

"До речі, фарба не входила у вартість звичайного квитка, який можна було придбати на місці. Разом вийшло, що кожен чимало заплатив за цю індійську розвагу 100 гривень за вхід, плюс близько сотні на фарбу, ще 200 гривень на воду і перекус, і ось вже виходить не маленька сума. Але багато хто залишилися задоволені. А це головне", - пише журналіст, який побував на святі.

Відео: Фестиваль фарб Холі у Києві (YouTube/informator.ua)

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