В Крыму знаменитое озеро стало ярко-розового цвета: зрелищные фото

В Крыму знаменитое соленое озеро Сасык-Сиваш окрасилось в ярко-розовый цвет. Специалисты уверяют, что это природный процесс, а на насыщенность цвета влияет температура воды в водоеме.

Для справки: Сасык-Сиваш расположен между городами Евпатория и Саки. Водоем от Черного моря отделяет перешеек, по которому проходит дорога. Озеро является местом рекреации благодаря лечебным грязям, а также известным местом соляного промысла.

Зрелищные кадры, сделанные с высоты птичьего полета, опубликовал Апостроф со ссылкой на Интерфакс.

Озеро Сасык-Сиваш в Крыму (фото: tass)

Озеро стало розовым из-за массового цветения водоросли Дуналиелла солоноводная (Dunaliella salina). Она содержит b-каротин (провитамин А).

"Цветение озера - это естественный процесс, который происходит в конце весны и летом. Там появляется водоросль и начинает жизнедеятельность", - говорят специалисты.

Озеро Сасык-Сиваш в Крыму (фото: tass)

Период цветения напрямую зависит от погоды - если будет тепло, цветение продолжится и осенью. А с перепадами температуры цвет может меняться от бледно-персикового до ярко-кораллового.

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