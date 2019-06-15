У любовницы принца Уильяма начались серьезные проблемы в жизни: подробности

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/theroyalfamily)

У Роуз Ханбери проблемы не только со своим мужем, но и со светским обществом

Любовница принца Уильяма Роуз Ханбери проходит через сложный этап своей жизни. После того, как пошли слухи о том, что принц Уильям изменяет Кейт Миддлтон с ее подругой, герцогиня потребовала от мужа, чтобы Роуз больше не входила в круг общения их семьи. Теперь Роуз Ханбери разводится со своим мужем. Об этом сообщает издание The Sun.

Кроме того, светское общество отказывается принимать Роуз Ханбери, поскольку перед ними поставили выбор, или общаться с маркизой Чамли, или же с герцогиней Кембриджской.

Роуз Ханбери (фото: Getty Images)

Стоит отметить, что слухи о разводе 35-летней Роуз с 48-летним мужем Дэвидом начались после того, как семейная пара посетила банкет в Букингемском дворце в честь визита президента США Дональда Трампа. Журналисты заметили, что на пальце Дэвида не было обручального кольца.

Кроме того, брат Роуз рассказал друзьям, что отношения Роуз с мужем ухудшились. По его словам, у них разные интересы и Дэвида часто не бывает дома, он ездит по делам, то в Париж, то ему нужно в Лондон.

Роуз и Дэвид воспитывают троих детей - десятилетних мальчиков близнецов и трехлетнюю дочь.

Роуз с мужем Дэвидом (фото с соцсетей)

По словам подруги Роуз, маркиза тяжело переносит всю сложившуюся ситуацию и слухи, которые возникли. Судя по всему, все началось после того, как она поужинала с принцем Уильямом, когда Кейт не было дома. Но подруга считает, что никакой измены не было и Кейт знала о дружбе Роуз с Уильямом.

В свою очередь, по данным US Magazine, Кейт и Уильям преодолели тяжелый период своего брака, проанализировали свои отношения и оставили все обиды позади.

Напомним, что по данным британских СМИ, Кейт Миддлтон ждет четвертого ребенка.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл публично опозорилась в присутствии королевской семьи.