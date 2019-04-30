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Магнитные бури в мае: украинцев предостерегают об опасности

STYLERЖизнь    30.04.2019 - 15:56
Магнитные бури в мае: украинцев предостерегают об опасности
Магнитные бури в мае 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты предупредили о магнитных колебаниях

Май 2019 будет крайне напряженным, так как на данный период выпадает несколько сильных магнитных колебаний. В эти дни метеочувствительным людям стоит повнимательнее отнестись к своему здоровью.

В этот месяц возможны усиления нерешительности и агрессивности. Потому чтобы избежать лишних проблем, специалисты рекомендуют не ввязываться в конфликтные ситуации и отложить важные дела на потом.

Наиболее опасным окажется 5 мая, когда тело будет одолевать сильная слабость. Кроме того, появится беспричинная апатия, раздражительность, повышенная утомляемость, нервозность, сильные мигрени и обострения хронических болезней.

Магнитные бури в мае: украинцев предостерегают об опасностиМагнитные бури в мае 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Далее мощное магнитное колебание последует с 11 до 17 мая. Оно принесет метеозависимым людям общее недомогание, проблемы с сердечно-сосудистой, иммунной, зрительной и дыхательной системами.

Отмечается, что с 20 по 25 число следует быть более осторожным. В это время под негативное воздействие попадет психоэмоциональная сфера, а потому рекомендуется избегать стрессов и больше отдыхать. 28 числа ухудшение общего самочувствия наиболее выражено почувствуют маленькие дети и пожилые.

Чтобы защититься от магнитных бурь, рекомендуется ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Желательно употреблять больше витамина С. 

Также во время геомагнитных трясок важно уменьшить физическую активность, чаще дышать свежим воздухом, избегать большого скопления людей, минимизировать конфликтные и неприятные ситуации.

Ранее мы писали о том, что психолог объяснил, как успокоиться после выборов.

Мы сообщали о том, что 21 марта начался новый астрологический год.

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