"Полностью обследуюсь": MamaRika призналась в проблемах со здоровьем
33-летняя певица MamaRika, которая летом прошлого года впервые стала мамой, родив сына, переживает не лучшие времена.
Об этом поп-звезда рассказала в программе "Зірковий шлях" канала "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Индиго TV".
По словам Анастасии, полномасштабная война очень "подкосила" ее прежде всего психологически. Но и не только. Ведь у молодой мамы из-за стресса начало пропадать молоко.
"Мой лактолог сказала, что в это время нельзя отлучать ребенка от груди и дала совет чаще кормить малыша. Она говорила: "Неизвестно, найдете ли еду, каши. Молоко-это единственный шанс вашим детям выжить". Для этого, конечно, мне следовало сложить нервы в коробочку, овладеть собой. Но, слава богу, все возобновилось и я кормлю дальше", - рассказала MamaRika.
MamaRika с семьей (фото: instagram.com/mamarika_official)
Звезде удалось самостоятельно восстановить психологическое состояние и успокоиться. Правда, время от времени она все же возвращалась мысленно к тому, чтобы обратиться к профессионалам. Ведь через некоторое время напомнили о себе другие болезни.
"Мысли обратиться к психологу, наверное, есть. Но я думаю, что основная работа должна быть просто над собой", - говорит певица.
Настя признается, что сейчас у нее "возобновилось очень много хронических заболеваний".
"Есть проблемы с желудком... Поэтому я сейчас полностью обследуюсь. Я поняла, что голова и желудок связаны. То есть я имею реальную проблему сейчас со здоровьем на этой почве. Поэтому мне видимо придется или обращаться к психологу, или просто самой с собой договариваться", - сказала она.
Добавим, что полномасштабное вторжение России в Украину застало Анастасию, ее мужа - актера Сергея Середу, и их маленького сына Давида в Киеве.
Впоследствии семья уехала в Одессу, а позже артистка с 7-месячным сыном отправилась в Польшу.
MamaRika с семьей (фото: instagram.com/mamarika_official)
В начале мая MamaRika вернулась в Украину. Она занимается волонтерством, а также дает благотворительные концерты, собирая средства на помощь переселенцам и воинам ВСУ.
MamaRika волонтерит (фото: instagram.com/mamarika_official)
Напомним, что популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona покидает Украину и уезжает в Европу.
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