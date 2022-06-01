"Полностью обследуюсь": MamaRika призналась в проблемах со здоровьем

Об этом поп-звезда рассказала в программе "Зірковий шлях" канала "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Индиго TV".

По словам Анастасии, полномасштабная война очень "подкосила" ее прежде всего психологически. Но и не только. Ведь у молодой мамы из-за стресса начало пропадать молоко.

"Мой лактолог сказала, что в это время нельзя отлучать ребенка от груди и дала совет чаще кормить малыша. Она говорила: "Неизвестно, найдете ли еду, каши. Молоко-это единственный шанс вашим детям выжить". Для этого, конечно, мне следовало сложить нервы в коробочку, овладеть собой. Но, слава богу, все возобновилось и я кормлю дальше", - рассказала MamaRika.

MamaRika с семьей (фото: instagram.com/mamarika_official)

Звезде удалось самостоятельно восстановить психологическое состояние и успокоиться. Правда, время от времени она все же возвращалась мысленно к тому, чтобы обратиться к профессионалам. Ведь через некоторое время напомнили о себе другие болезни.

"Мысли обратиться к психологу, наверное, есть. Но я думаю, что основная работа должна быть просто над собой", - говорит певица.

Настя признается, что сейчас у нее "возобновилось очень много хронических заболеваний".

"Есть проблемы с желудком... Поэтому я сейчас полностью обследуюсь. Я поняла, что голова и желудок связаны. То есть я имею реальную проблему сейчас со здоровьем на этой почве. Поэтому мне видимо придется или обращаться к психологу, или просто самой с собой договариваться", - сказала она.

Добавим, что полномасштабное вторжение России в Украину застало Анастасию, ее мужа - актера Сергея Середу, и их маленького сына Давида в Киеве.

Впоследствии семья уехала в Одессу, а позже артистка с 7-месячным сыном отправилась в Польшу.

MamaRika с семьей (фото: instagram.com/mamarika_official)

В начале мая MamaRika вернулась в Украину. Она занимается волонтерством, а также дает благотворительные концерты, собирая средства на помощь переселенцам и воинам ВСУ.

MamaRika волонтерит (фото: instagram.com/mamarika_official)