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"Повністю обстежуюся": MamaRika зізналася у проблемах зі здоров'ям

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Середа 01 червня 2022 15:02
"Повністю обстежуюся": MamaRika зізналася у проблемах зі здоров'ям Фото: MamaRika (instagram.com/mamarika_official)
Автор: Марина Настевич

33-річня співачка MamaRika, яка влітку минулого року вперше стала мамою, народивши сина, переживає не найкращі часи.

Про це поп-зірка розповіла у програмі "Зірковий шлях" каналу "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV".

За словами Анастасії, повномасштабна війна дуже "підкосила" її насамперед психологічно. Але і не тільки. Адже у молодої мами через стрес почало пропадати молоко.

"Мій лактолог сказала, що в цей час не можна відлучати дитину від груді та дала пораду частіше годувати малого. Вона казала: "Невідомо, чи знайдете їжу, каші. Молоко - це єдиний шанс вашим дітям вижити". Для цього, звісно, мені слід було скласти нерви в коробочку, опанувати себе. Але, слава богу, все відновилось і я кормлю далі", - розповіла MamaRika.

&quot;Повністю обстежуюся&quot;: MamaRika зізналася у проблемах зі здоров'ям&quot;Повністю обстежуюся&quot;: MamaRika зізналася у проблемах зі здоров'ям

MamaRika з родиною (фото: instagram.com/mamarika_official)

Зірці вдалося самотужки відновити психологічний стан і заспокоїтись. Щоправда, час від часу вона все ж поверталась подумки до того, щоб звернутись до професіоналів. Адже за деякий час нагадали про себе інші хвороби.

"Думки звернутись до психолога, мабуть, є. Але я думаю, що основна робота має бути просто над собою", - говорить співачка.

Настя зізнається, що зараз у неї "відновилось дуже багато хронічних захворювань".

"Є проблеми зі шлунком… Тому я зараз повністю обстежуюся. Я зрозуміла, що голова і шлунок зв’язані. Тобто я маю реальну проблему зараз зі здоров’ям на цій почві. Тому мені мабуть доведеться або звертатись до психолога, або просто самій з собою домовлятись", - сказала вона.

Додамо, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну застало Анастасію, її чоловіка - актора Сергія Середу, та їхнього маленького сина Давида у Києві.

Згодом родина виїхала до Одеси, а пізніше артистка з 7-місячним сином вирушила до Польщі.

&quot;Повністю обстежуюся&quot;: MamaRika зізналася у проблемах зі здоров'ям&quot;Повністю обстежуюся&quot;: MamaRika зізналася у проблемах зі здоров'ям&quot;Повністю обстежуюся&quot;: MamaRika зізналася у проблемах зі здоров'ямMamaRika з родиною (фото: instagram.com/mamarika_official)

На початку травня MamaRika повернулась в Україну. Вона займається волонтерством, а також дає благодійні концерти, збираючи кошти на допоможу переселенцям та воїнам ЗСУ.

&quot;Повністю обстежуюся&quot;: MamaRika зізналася у проблемах зі здоров'ям&quot;Повністю обстежуюся&quot;: MamaRika зізналася у проблемах зі здоров'ям

MamaRika волонтерить (фото: instagram.com/mamarika_official)

Нагадаємо, що популярна реп-виконавиця Alyona Alyona залишає Україну і їде в Європу.

Ми також писали, що Даша Астаф'єва показала місця, де побували "асвабадітєлі".

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MamaRika
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