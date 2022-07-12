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Маринованные грибы за одни сутки: быстрый и простой рецепт

Фото: Как сделать маринованные грибы за одни сутки (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Замариновать грибы можно за одни сутки и этот вариант подойдет тем, кто не хочет ждать осени или зимы, чтобы полакомиться вкусными дарами леса. На приготовление у вас уйдет совсем немного времени и уже через сутки у вас будет отличная закуска для семейного ужина.

Как приготовить быстрые маринованные грибы - читайте в нашем рецепте ниже.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны - 1 кг
  • Вода для рассола - 1 л
  • Гвоздика - 4 бутончика
  • Черный перец горошком - 9 шт.
  • Укроп - 1 пучок
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Болгарский перец - 1 шт.
  • Уксус - 1 ст. ложка
  • Соль - 1 ст. ложка
  • Сахар - 1 ст. ложка

Способ приготовления:

Для этого рецепта подходят мелкие шампиньоны или вешенки. Промойте грибы несколько раз. Поставьте их вариться в обычной кастрюле.

После того как вода закипит - варите 1 час. Много воды наливать не нужно - грибы быстро увариваются в объеме в 2-3 раза.

Отваренные грибы промойте в холодной воде и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вся вода. Потом поместите их в эмалированную кастрюлю емкостью не менее 1,5 литра.

В литре холодной воды растворите сначала сахар, а потом соль. Поставьте рассол на огонь. Как только вода начнет закипать, снимите кастрюлю с огня и налейте столовую ложку уксуса.

Этим рассолом залейте грибы, добавьте гвоздику, черный перец горошком, лавровые листы, пучок укропа и нарезанные дольками болгарский перец и чеснок. Оставьте в прохладном месте на сутки, чтобы грибы замариновались.

Потом можно переложить грибы в банки, закрыть крышками и поставить в холодильнике. Пикантные грибочки в свежем рассоле можно хранить до 2 недель.

Кстати, ранее мы писали о том, как в считанные минуты замариновать пикантный лук.

А еще мы рассказывали о том, как самостоятельно сделать вяленые помидоры по-итальянски.

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