Маринованные грибы за одни сутки: быстрый и простой рецепт

Ингредиенты:

Шампиньоны - 1 кг

Вода для рассола - 1 л

Гвоздика - 4 бутончика

Черный перец горошком - 9 шт.

Укроп - 1 пучок

Лавровый лист - 2 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Болгарский перец - 1 шт.

Уксус - 1 ст. ложка

Соль - 1 ст. ложка

Сахар - 1 ст. ложка

Способ приготовления:

Для этого рецепта подходят мелкие шампиньоны или вешенки. Промойте грибы несколько раз. Поставьте их вариться в обычной кастрюле.

После того как вода закипит - варите 1 час. Много воды наливать не нужно - грибы быстро увариваются в объеме в 2-3 раза.

Отваренные грибы промойте в холодной воде и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вся вода. Потом поместите их в эмалированную кастрюлю емкостью не менее 1,5 литра.

В литре холодной воды растворите сначала сахар, а потом соль. Поставьте рассол на огонь. Как только вода начнет закипать, снимите кастрюлю с огня и налейте столовую ложку уксуса.

Этим рассолом залейте грибы, добавьте гвоздику, черный перец горошком, лавровые листы, пучок укропа и нарезанные дольками болгарский перец и чеснок. Оставьте в прохладном месте на сутки, чтобы грибы замариновались.

Потом можно переложить грибы в банки, закрыть крышками и поставить в холодильнике. Пикантные грибочки в свежем рассоле можно хранить до 2 недель.