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Мариновані гриби за одну добу: швидкий і простий рецепт

Фото: як зробити мариновані гриби за одну добу (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Замаринувати гриби можна за одну добу і цей варіант підійде тим, хто не хоче чекати осені або зими, щоб поласувати смачними дарами лісу. На приготування у вас піде зовсім небагато часу і вже через добу у вас буде відмінна закуска для сімейної вечері.

Як приготувати швидкі мариновані гриби - читайте в нашому рецепті нижче.

Інгредієнти:

  • Печериці - 1 кг
  • Вода для розсолу - 1 л
  • Гвоздика - 4 бутончики
  • Чорний перець горошком - 9 шт.
  • Кріп - 1 пучок
  • Лавровий лист - 2 шт.
  • Часник - 3 зубчики
  • Болгарський перець - 1 шт.
  • Оцет - 1 ст. ложка
  • Сіль - 1 ст. ложка
  • Цукор - 1 ст. ложка

Спосіб приготування:

Для цього рецепта підходять дрібні печериці або гливи. Промийте гриби кілька разів. Поставте їх варитися у звичайній каструлі.

Після того як вода закипить - варіть 1 годину. Багато води наливати не потрібно - гриби швидко уварюються в обсязі у 2-3 рази.

Відварені гриби промийте в холодній воді та відкиньте на друшляк, щоб скла вся вода. Потім помістіть їх в емальовану каструлю ємністю не менше 1,5 літра.

У літрі холодної води розчиніть спочатку цукор, а потім сіль. Поставте розсіл на вогонь. Як тільки вода почне закипати, зніміть каструлю з вогню і налийте столову ложку оцту.

Цим розсолом залийте гриби, додайте гвоздику, чорний перець горошком, лаврові листи, пучок кропу і нарізані часточками болгарський перець і часник. Залиште в прохолодному місці на добу, щоб гриби замаринувалися.

Потім можна перекласти гриби в банки, закрити кришками та поставити в холодильнику. Пікантні грибочки у свіжому розсолі можна зберігати до 2 тижнів.

До речі, раніше ми писали про те, як в лічені хвилини замаринувати пікантну цибулю.

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