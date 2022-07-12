Мариновані гриби за одну добу: швидкий і простий рецепт

Інгредієнти:

Печериці - 1 кг

Вода для розсолу - 1 л

Гвоздика - 4 бутончики

Чорний перець горошком - 9 шт.

Кріп - 1 пучок

Лавровий лист - 2 шт.

Часник - 3 зубчики

Болгарський перець - 1 шт.

Оцет - 1 ст. ложка

Сіль - 1 ст. ложка

Цукор - 1 ст. ложка

Спосіб приготування:

Для цього рецепта підходять дрібні печериці або гливи. Промийте гриби кілька разів. Поставте їх варитися у звичайній каструлі.

Після того як вода закипить - варіть 1 годину. Багато води наливати не потрібно - гриби швидко уварюються в обсязі у 2-3 рази.

Відварені гриби промийте в холодній воді та відкиньте на друшляк, щоб скла вся вода. Потім помістіть їх в емальовану каструлю ємністю не менше 1,5 літра.

У літрі холодної води розчиніть спочатку цукор, а потім сіль. Поставте розсіл на вогонь. Як тільки вода почне закипати, зніміть каструлю з вогню і налийте столову ложку оцту.

Цим розсолом залийте гриби, додайте гвоздику, чорний перець горошком, лаврові листи, пучок кропу і нарізані часточками болгарський перець і часник. Залиште в прохолодному місці на добу, щоб гриби замаринувалися.

Потім можна перекласти гриби в банки, закрити кришками та поставити в холодильнику. Пікантні грибочки у свіжому розсолі можна зберігати до 2 тижнів.