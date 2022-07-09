ru ua
Сб, 09 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Маринованные томаты с интересным ингредиентом: Клопотенко поделился рецептом

Новина українською →
Суббота 09 июля 2022 21:28
Маринованные томаты с интересным ингредиентом: Клопотенко поделился рецептом Маринованные томаты (rachelcooks.com)
Автор: Марина Настевич

Известный кулинар Евгений Клопотенко предлагает замариновать вкусные томаты с использованием особого, несколько необычного ингредиента, который усилит их вкус.

Рецептом заготовки победитель МастерШеф поделился на своей странице в Instagram.

Особым ингредиентом в этом рецепте будет соевый соус.

"Не отстану от вас с консервацией, пока не увижу в сториз, как вы закручиваете банки. Просто знайте. Новый рецепт - маринованные томаты. По специям здесь будет все просто и знакомо, чтобы не забить вкус томатов. Такое вот: укроп, петрушка, чеснок, душистый перец, лавровые листья. Единственный твист, который мы сделаем с консервацией - добавим немного соевого соуса. Прежде чем начинать бояться этой идеи, подумайте, что соевый соус - это просто штука, которая усилит вкус томатов. Все. На остальное он не повлияет", - написал Клопотенко.

Ингредиенты и пошаговое приготовление:

Берем 400 г мелких помидоров (черри, коктейльные - идеально), тщательно вымываем и выкладываем в банке 700 мл так, чтобы чередовать с укропом (2 зонтика), петрушкой (3 веточки), чеснок (3 зубчика), душистым перцем (3 горошины) и лавровым листом (2 шт).

В сотейник налить 350 мл воды, добавляете столовую ложку соли, столовую ложку сахара и 2 столовые ложки соевого соуса.

Надо это все прокипятить минуту, добавить столовую ложку уксуса (столовый, 9%), залить в банку с томатами и накрепко закрыть крышкой.

Важно: банка и крышка должны быть простерилизованы.

Ранее сообщалось, как сделать вкусные кабачки по-корейски.

Также специалисты рассказали, как замариновать огурцы так, чтобы они были готовы уже через четыре часа.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Евгений Клопотенко
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь