Мариновані томати з цікавим інгредієнтом: Клопотенко поділився рецептом
Відомий кулінар Євген Клопотенко пропонує замаринувати смачні томати з використанням особливого, дещо незвичного інгредієнта, який посилить їх смак.
Рецептом заготовки переможець МастерШеф поділився на своїй сторінці в Instagram.
Особливим інгредієнтом у цьому рецепті буде соєвий соус.
"Не відчеплюся від вас з консервацією, доки не побачу у сторіз, як ви закручуєте банки. Просто знайте. Новий рецепт - мариновані томати. По спеціях тут буде все просто та знайомо, щоб не забити смак томатів. Таке ото: кріп, петрушка, часник, духмяний перець, лаврове листя. Єдиний твіст, який ми зробимо з консервацією - додамо трохи соєвого соусу. Перш ніж починати боятися цієї ідеї, подумайте, що соєвий соус - це просто штука, що посилить смак томатів. Все. На інше він не вплине", - написав Клопотенко.
Інгредієнти та покрокове приготування:
Беремо 400 г дрібних томатів (черрі, коктейльні - ідеально), вимиваємо ретельно та викладаємо в банку 700 мл так, щоб чергувати з кропом (2 парасольки), петрушкою (3 гілочки), часником (3 зубчики), духмяним перцем (3 горошинки) та лавровим листям (2 шт).
У сотейник наливаєте 350 мл води, додаєте столову ложку солі, столову ложку цукру та 2 столові ложки соєвого соусу.
Треба це все прокип’ятити хвилину, додати столову ложку оцту (столовий, 9%), залити у банку з томатами та нащільно закрити кришкою.
Важливо: банка та кришка мають бути простерилізовані.
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